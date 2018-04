Jučerašnji požar kod Omiša dignuo je na noge brojne vatrogasce. Iako sezona požara službeno nije počela, posla za njih već ima.

Mještani i vatrogasci sumnjaju da je požar podmetnut.

I dan nakon jučerašnjeg požara kod Omiša, vatra se opet razbuktala, za vatrogasce kao da je srce sezone.

„Vatrogasci u cijeloj Hrvatskoj uvijek su spremni“, kaže Višeslav Pešić, zapovjednik DVD-a Omiš.

Buktinja je jučer digla na noge sedamdesetak vatrogasaca.

„Otvoreno kažem da je ovo ljudski faktor, netko je užgao upaljačem i neka ovo ide u javnost, moje su riči i ovo je neko namjerno zapalio“, rekao je Neno Dobrota, dozapovjednik DVD-a Omiš.

Iz policije tek poruka kako provode očevid. No, mještani uvjereni kako je požar podmetnut te imaju pune ruke posla sa čišćenjem zapuštenih terena.

Hrvatske šume daju nekoliko sjekača za brzo obaranje stabala na raspolaganje vatrogascima,kažu u splitskoj šumariji. Na nekoliko lokacija stigle su i kamere.

„Parcele hrvatskih šuma će srediti Hrvatske šume, mi ćemo odraditi taj dio posla normalno, površine su jako velike i to ide u etapama. Imamo određenih poslova za odraditi,ugovori su potpisani, poduzetnik će odraditi svoj dio posla do početka protupožarne sezone“, kaže Ante Taraš, upravitelj Šumarije Split te dodaje kako pritom govori i o izgorenom dijelu i onom koji se tek treba očistiti.

Kazne za piromane iznose od 15 do 150 tisuća kuna ili od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.

U Dnevniku Nove TV gostovao je županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Glavina s kojim je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

„Apeliram na građane da ne pale vatru na otvorenim prostorima. Nakon bure došlo je do sušenja tla, vlaga je ispod 50 posto“, kaže Glavina.

Na pitanje imaju li vatrogasci dovoljno ljudstva, zapovjednik kaže kako su izborene veće plaće.

„Ipak, došlo je do kiksa jer je sa 1.100 vatrogasaca to smanjeno na njih 1.000. Iako se služba oslanja na profesionalne vatrogasce, njih je nedovoljno. Za gašenje šumskih požara potrebna je masovnost. Ne bojimo se sezone požar, mi ćemo odraditi svoj posao kako treba. Nas sad nazivaju herojima, ali to je naš posao kojeg ćemo uvijek raditi“, kaže Glavina.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr