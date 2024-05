Idući tjedan ponovno promjenjivo i nestabilno vrijeme. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Za sada baš i nema stabilizacije vremena. Kraj klimatološkog proljeća i početak ljeta u lipnju bit će u znaku vrlo promjenljivog vremena. Evo i zašto:



U nedjelju će se u prizemlju još zadržavati prostrano polje povišenog tlaka zraka. No, po visini će se premještati dolina ciklone s kojom će u naše krajeve stići još malo vlažniji i nestabilniji zrak. Novi prodor slijedi već u utorak pa će cijeli tjedan u nastavku biti dosta promjenljiv s novim oborinama.



U nedjelju ujutro i prijepodne većinom promjenljivo, a u većem dijelu unutrašnjosti i Dalmacije pretežno oblačno povremeno s kišom te mogućim pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja bit će na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab do umjeren, a najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na moru od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno ponegdje uz kraća sunčana razdoblja. Povremeno kiša, a ponegdje su mogući i izraženiji pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura oko 21 ili 22 stupnja.

U istočnim predjelima promjenljivo oblačno, a kiša povremeno prema zapadu gdje su mogući i jači pljuskovi i grmljavina. Temperatura poslijepodne od 22 do 25 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Traje očevid Teška nesreća kod Zagreba: Sudarila se tri automobila, sedmero ozlijeđenih

U drugom dijelu dana u Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo i pretežno oblačno povremeno s kišom, mjestimice i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano samo rijetko uz poneki pljusak i to prije svega u unutrašnjosti Istre. Vjetar većinom slab do umjeren. Najviša temperatura od 18 do 21, a na Sjevernom Jadranu od 23 do 25 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Još ponegdje kiša, a u unutrašnjosti lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 22 do 24 stupnja.



U unutrašnjosti u ponedjeljak većinom sunčano i toplo, premda je u Gorskoj Hrvatskoj još moguć poneki pljusak. Zatim promjenljivo - pa će uz sunčana razdoblja, povremeno biti kiše i grmljavine.



Na Jadranu u ponedjeljak većinom sunčano, no u unutrašnjosti Istre i Dalmacije još može biti ponekog pljuska. Zatim vrlo promjenljivo povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, osobito u utorak.



Po svemu sudeći do kraja slijedećeg tjedna slijedi nastavak vrlo promjenljivog vremena povremeno s oborinama, osobito u petak na Sjevernom Jadranu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.