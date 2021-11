Prošlo je 30 godina od pada obrane grada Vukovara. 18. studenog proglašen je Danom sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Danom sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Tijekom četiri dana državni vrh obilazi Vukovar i odaje pijetet svim žrtvama. Mi smo pitali Vukovarce jesu li zadovoljni životom u gradu na Dunavu i što bi voljeli promijeniti.

Ekipa portala DNEVNIK.hr posjetila je Vukovar i pitala građane – kako je živjeti u Vukovaru? Što im nedostaje? Što bi voljeli promijeniti? Jesu li sretni stanjem kakvo je sada?

Tijekom poslijepodneva u Ulici Josipa Jurja Strossmayera zatekli smo Vukovarce, od kojih su neki izašli u šetnju nakon kiše, a neki su jurili za svojim obvezama. Dio njih našao je malo vremena i odgovorio na naša pitanja. Većina ih smatra da je najveći problem u Vukovaru manjak radnih mjesta, zbog kojih mladi odlaze iz grada.

"Treba zadržati mladost u gradu"

"Da bi nam bilo lakše i bolje, trebalo bi zadržati mladost u gradu. Otvaranjem radnih mjesta, poticajima s kojima bi mladi mogli krenuti u poduzetništvo i opstati u njemu u Vukovaru. Bez toga, nažalost, nema života", rekao nam je Vjeran.

"Sve treba promijeniti – zakon, vlast. Ljude bi u ovom gradu zadržao samo normalan život – rad i poštenje. No, to je nemoguće ostvariti uz ljude kakve imamo na vlasti", kazao nam je jedan Vukovarac kratko.

"Mladi odlaze jer nemaju posla"

"U Vukovaru bi trebalo biti više mladih da bi život bio ljepši. A oni odlaze jer nemaju posla", rekla nam je jedna Vukovarka i dodala da bi trebalo ulagati u gospodarstvo.

"Treba ulagati u tvrtke umjesto u spomenike, neke gluposti, nešto što je, kako kažu, mrtvo. Treba ulagati u živo, u mlade. Pogledajte po gradu – šetamo centrom, mladih nema. Grad živne samo srijedom i subotom, kad je tržnica nešto punija, onda ljudi izađu", kazala je.

Građani na ulicama Vukovara - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

"Dobre misli, dobre riječi, dobra djela..."

Mladen je jedan od onih Vukovaraca koji tvrde kako bez pozitivnih i dobrih misli ljudima ne može biti bolje.

"Ljudske misli, to bi trebalo promijeniti. Dobre misli, dobre riječi i dobra djela – to je potrebno Vukovaru. Bez govora mržnje u medijima. Govor mržnje nisu dobre misli, to treba izbaciti. Postoje divni ljudi, njih treba promovirati", objasnio je Mladen i dodao da je izbor svakoga od nas što želimo u svojem životu.

"Jednom sam slušao nekoga koga su pitali kako promijeniti stanje u Vukovaru i on je odgovorio da je to nemoguće jer nema tko potaknuti promjenu. Sve je krenulo nizbrdo, a kad kola krenu nizbrdo, teško ih je zaustaviti", dodao je i naveo kako se ipak nada da će do promjene doći.

"Živim od danas do sutra"

"Volio bih naći posao. Posla nema za mlade ljude, a ako i nađu nešto, to je sve za minimalac. Ljudi se ubijaju na poslu za 3500 kuna", kazao je Adam.

"Ja živim od danas do sutra i ne znam hoću li imati nešto za pojesti. Dobivam pomoć, ali to sve ode na račune i nešto hrane", dodao je.

Građani na ulicama Vukovara - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

"U gradu je teško naći posao čak i s traženom strukom"

U šetnji smo zatekli i dvije studentice. Kažu kako inače nisu iz Vukovara, no nedostaju im neke stvari kad borave u gradu.

"Trebalo bi organizirati malo više događaja za mlade, više sadržaja koji bi privukao našu generaciju. Također, trebalo bi otvoriti više trgovina. Ljudi bi se zaposlili u njima, a građani bi imali bolji izbor u kupovini potrebnih stvari", rekla je jedna od studentica i dodala da grad djeluje mrtvo.

"Kad nema studenata, a mi smo studenti i inače nismo iz grada, nema nikoga. Išli smo u grad navečer i nismo vidjeli dva čovjeka usput na putu prema centru, a živimo kod Luke", kazala je druga studentica.

Problem je, kako navode, i zapošljavanje mladih.

"U ovom gradu je teško naći posao. Morate se jako potruditi. Ja sam medicinske struke, a mali je grad i jedna je bolnica i jamstva nema. Ali u Hrvatskoj će dalje biti posla sigurno", rekla je studentica.

"Grad je predivan, puno je potencijala, za obitelj je dobar za živjeti, ali potrebno je još trgovina, osim ovih nekoliko u jedinom šoping centru", zaključila je druga.

"Nema posla, nema tvornica, svi odlaze..."

"Treba promijeniti ljude, sve ljude. Nema posla, nema tvornica, svi odlaze van. Ako netko ne radi u državnim tvrtkama, nema gdje naći posao. Treba otvoriti radna mjesta", kazala je jedna mlada majka koju smo zatekli u šetnji s djetetom.

"Osim toga, stariji bi trebali ići u mirovinu kako se uvijek išlo, a ne da im se dozvoljava da zamrzavaju mirovinu pa dodatno rade, a mladi su na birou i ne mogu se zaposliti. Naravno da će mladi poludjeti i otići van kad ovdje nemaju uvjeta za život", kazala je.

Građani na ulicama Vukovara - 4 (Foto: DNEVNIK.hr)

"Više sadržaja za djecu"

"Mislim da bi trebalo biti više sadržaja za djecu i mlade jer u centru nema ničega osim kafića", kazala nam je jedna mlada medicinska sestra, koju smo također zatekli u šetnji s djetetom.

Dodaje da se mladi jako teško zapošljavaju, no ona se snašla zbog struke koju je završila. "Moj suprug nema završenu neku traženu stručnu spremu, pa jako teško pronalazi posao. To je veliki problem gradu", dodala je.

"Vukovaru nedostaje sve"

"Vukovaru sve nedostaje – nedostaju trgovine kojih nema, a koje su tu nekad bile. Zatim – nedostaju radna mjesta. Trebalo bi otvoriti tvornice, obnoviti Borovo. Kapaciteta ima", kazala nam je Vukovarka Dubravka Čulo.

"Ovo je nekad bio najbogatiji grad u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. A sada – imamo zemlju, imamo sve, a nemamo ništa. Mladosti nedostaje, treba otvarati radna mjesta da bi se mogli zaposliti i ostati ovdje", dodala je Čulo.

Službeni podaci o onima koji su se odselili

Prema službenim podacima PU vukovarsko-srijemske, iz Vukovara je ove godine u inozemstvo odselila 31 osoba, a u druge dijelove Hrvatske odselilo se 386 osoba. To su podaci o onima koji su odjavili prebivalište na području grada.

Prije nekoliko godina ti brojevi su bili puno veći. 2017. su iz Vukovara u inozemstvo odselile 663 osobe, a drugdje u Hrvatsku njih 647. Vukovarci s kojima smo razgovarali tvrde kako je broj onih koji su otišli bez da su se odjavili – puno veći.