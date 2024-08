Nastavljaju se nizati sunčani dani, a očekuje se i neobično vruć rujan: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Još uvijek smo pod prevladavajućim utjecajem termobaričkog grebena koji će oslabjeti, no samo kako bi u sljedećem tjednu ponovno jačao te ponovno onemogućavao prodorima hladnijeg i vlažnog zraka s Atlantika da se imalo približe ovom dijelu Europe. To znači da se zadržava vrućina, no prvi dani rujna će biti neuobičajeno vrući u velikom dijelu Europe, poglavito na potezu od Sredozemlja, preko Balkana prema sjeveru, skroz do Baltičkog mora

Novo jutro bit će sunčano, čak potpuno vedro te toplo i vrlo toplo. Po kotlinama gorske Hrvatske, tek kratkotrajna magla. Vjetra nema, duž jadranske obale mjestimice samo burin. Temperatura će biti između 17 i 20 stupnjeva u unutrašnjosti, u gorju moguće ponegdje malo niža, dok se na Jadranu ponovno očekuje većinom između 24 i 27 stupnjeva. Osobito topla noć i jutro još jednom bit će na našem jugu.

Poslijepodne nosi sunčano, no ne i potpuno vedro vrijeme. Bit će tek umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Vjetra nema, ali ima visokih temperatura. U središnjoj Hrvatskoj većinom između 32 i 35 stupnjeva.



Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Prevladavat će sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab, samo u Podunavlju povremeno umjeren sa sjevera, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 35 stupnjeva.



I na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj najvećim dijelom bit će sunčano. Poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka stoji tek mala mogućnost i za poneki pljusak, prije svega u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre. Na moru ujutro burin, danju tek slab do umjeren zapadnjak, uglavnom uz zapadnu obalu Istre. Temperatura u gorju od 29 do 32, a na sjevernom Jadranu i u nedjelju od 33 do 35 stupnjeva.



U Dalmaciji također sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće, ali i sparno. Danju će uglavnom puhati maestral, postojanije na otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 32 i 36 stupnjeva.



Temperatura mora i dalje je većinom između 24 i 28. Zato su i noći na obali i otocima još uvijek tako tople.

Svijetli dio dana sve je kraći, no prosječni dnevni UV indeks još uvijek je visok.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu u prvoj polovici sljedećeg tjedna se očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Jedino u gorskoj Hrvatskoj uz umjeren dnevni razvoj oblaka može biti i rijetkih poslijepodnevnih pljuskova. Dnevna temperatura i dalje ide preko 30.



Što se tiče Jadrana, također nema značajnije promjene na vidiku. Sunčano, vruće i vrlo vruće. Jutra uz burin, poslijepodneva uz maestral. Rashladite se u moru, tko može.



A vrućina će se nastaviti izgledno cijeli sljedeći tjedan. Većinom će i nebo biti vedro, uz tek umjeren dnevni razvoj oblaka u kopnenim krajevima. Pri tom će, uglavnom u gorju biti mogućnosti za lokalne poslijepodnevne pljuskove, ali ne i dovoljno za značajnije osvježenje.

