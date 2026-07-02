Plenković imao sudar, stručnjak objasnio kakva je procedura: "Budući da je riječ o štićenoj osobi prve kategorije..."

Automobil u kojem se vozio premijer Andrej Plenković sudjelovao je u prometnoj nesreći na povratku sa sjednice Vlade.

Uz njega je u vozilu bio i predstojnik ureda. Njihov automobil zabio se u vozilo iz pratnje, koje se kretalo ispred njih.

Prometna nesreća Vladinih vozila - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Uglavnom nema nikakvih ozljeda, svi rade svoje uz minimalno kašnjenje, predsjednik Vlade radi svoj posao po rasporedu koji je bio cijeli dan", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Davor Božinović Foto: Dnevnik Nove TV

Nakon nesreće premijer je prešao u drugi automobil i vratio se u Banske dvore.

"Budući da se radi o štićenoj osobi prve kategorije, on prelazi u drugi auto, napušta mjesto događaja, a vozila koja su sudjelovala u nesreći i njihovi vozači ostaju te čekaju policiju koja dalje radi svoj posao", objasnio je stručnjak za sigurnost Bono Marjanović.

Prometna nesreća Vladinih vozila - 2 (Foto: Dnevnik Nove TV)

Očevidom će se utvrditi što se točno dogodilo. Poznato je tek da je na Savskoj cesti na snazi nova regulacija prometa. Iz Grada poručuju kako nemaju saznanja o uzrocima i okolnostima prometne nesreće.

Na samog vozača odnose se uobičajene odredbe zakona, kao i na bilo kojeg drugog. "Postoji cijeli niz zakona koji regulira ovakve situacije. Ponavljam, u nezgodi su sudjelovala samo vozila iz pratnje predsjednika Vlade, nijedno drugo vozilo, ni pojedinac", dodao je Božinović.

Prometna nesreća Vladinih vozila - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

No, kad je riječ o pravilima po kojima se štićene kolone voze, ona su drugačija.

"Svi smo svjedočili najmanje jednom da nas je štićena kolona prestigla. Oni se kreću ponekad i iznad ograničenja, ali to je u skladu s odredbama zakona koje to omogućuju. Druga je stvar ako govorimo o crvenom svjetlu i punoj crti", objasnio je Marjanović.

Prometna nesreća Vladinih vozila - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Nije ovo prva nesreća visokih dužnosnika. Prije godinu dana sličnu nesreću sa službenim vozilom imao je ministar Ivan Anušić.

Nakon prometne nesreće koju je skrivila, otkrilo se da Gabrijela Žalac nema važeću vozačku dozvolu.

Galerija 1 1 1 1

U tramvaj se zabio Milijan Brkić, a Ivo Josipović pokupio je ogradu terase kafića.

Ivo Sanader u Sloveniji je udario žardinjeru s cvijećem. Na kraju se otkrilo da su na automobilu oznake drugog vozila kako bi se prikrilo da se Sanader vozi u novom BMW-u, kupljenim protuzakonito u aferi Fimi Media.