Kako bi olakšali život zaposlenim roditeljima, neki vrtići rade i subotom ili čak do 21 sat. Vlada planira produljiti i radno vrijeme škola - cjelodnevnim boravcima, ali u školu će se ići čak i za vrijeme praznika!

Knjige su zamijenili knedlama, a subotu su proveli u školi. Učenici i učitelji u Bregani na tradicionalnoj Knedlijadi prikupljali su novac za opremanje škole."Imamo slane, slatke knedle, čuvamo gastrotradiciju našeg kraja", rekla je učiteljica na manifestaciji.

Boravak u školi nakon nastave Vladin je plan. Sa 70 milijuna kuna iz EU fondova više škola imat će cjelodnevni boravak, a u školu će se moći ići i za vrijeme praznika. Državna tajnica u Ministarstvu obitelji Margareta Mađerić otkriva Vladin plan.

"Prijavljivat će se škole na programe i projekte radionice igraonice za djecu kako bi za vrijeme školski praznika, kad roditelji ne znaju kako i na koji način zbrinuti dijete imali kvaliteteno provedeno vrijeme", napominje. Učitelji se nadaju da se ambiciozni planovi neće opet prelomiti na njihovim leđima.

"To je lijepo Vlada zamislila, ali nije rekla tko bi i to trebao raditi i hoće li platiti za to. Opet mi učitelji", kaže Sanja Rapljenović, učiteljica povijesti i geografije u OŠ Bregana. Subotom već rade vrtići, što pomaže zaposlenima u ugostiteljstvu i trgovini. Ne čudi zato interes dubrovačkih roditelja.

"Bude ih između 30 i 50, kako koja subota, a provodi se isto kao i svaki drugi dan, jedino što su djeca iz različitih vrtića ali upoznali su se i nije to nikakav problem", kaže odgajateljica Patricija Stojanović.

Dubrovnik je povukao novac iz EU fondova i za produljeni rad vrtića - kao i Zadar ili Bjelovar. Grad Zagreb se za taj novac nije niti prijavio, jer kažu nema interesa, osim u jednom vrtiću koji već godinama radi do 21 sat.

"Mi se snalazimo vikendom još uvijek, ali ima ljudi koji nemaju pomoć baka i djedova i sigurno da bi im to pomoglo", kaže Ivana.

"Gledajte i baka servis danas nije što je nekad bio, ja radim puno radno vrijeme i više od toga", napominje baka Lidija.

Prema istraživanju UNICEF-a, čak 60 posto poduzeća ne brine o radnom vremenu roditelja, a oni žele što više vremena biti s djecom.

"Po meni bi roditelji trebali raditi od ponedjeljka do petka, eventualno subota- nedjelja slobodna sto posto". No onima koji moraju raditi - važno je ipak da imaju gdje zbrinuti dijete. Šteta što to uvelike ovisi o mjestu gdje žive.

