Dan će započeti sunčano, a u dijelovima zemlje uslijedit će obrat: Meteorolog otkriva što nas očekuje

Srijeda je bila vrlo raznolik dan, od sunčanih razdoblja, pljuskova, tuče pa čak i rijetkog podizanja razine mora.

Tako je u Starom Gradu na Hvaru razina mora najprije naglo porasla, a onda se i naglo povukla, toliko da su brodovi u luci doticali dno, razina mora pala je za oko jedan metar.

Slične oscilacije zabilježene su duž Jadrana. Ta pojava zove se meteotsunami, u narodu još poznat kao šćiga.

On nastaje kad snažan olujni sustav, poput onoga sinoć nad Jadranom, naglo zatitra more i stvori val.

Ako atmosferski poremećaj putuje istom brzinom kao val u moru, dodatno ga pojačava - kao kad dijete na ljuljački gurnete uvijek u pravom trenutku.

Na otvorenom moru gotovo se neće vidjeti, ali kako se približava plitkoj uvali, val počinje rasti, zbog čega može doći do poplava i povlačenja mora. Sljedećih dana nastavlja se nestabilno, ali bit će i malo manje toplo.

Jutro

U petak ujutro sunčano i toplo u cijeloj zemlji, tek ponegdje može biti malo oblaka. Vjetar slab, a jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 17 i 20, u gorju koji stupanj niže. Na sjevernom Jadranu od 19 do 24, a u Dalmaciji između 22 i 26 stupnjeva.

Središnja Hrvatska

U središnjoj će Hrvatskoj biti pretežno sunčano. Poslijepodne je uz više oblaka lokalno moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji navečer na sjeveru mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 32 do 34.

Slavonija

U istočnim predjelima veći dio dana sunčano, a navečer i u noći na subotu, uz porast naoblake, lokalno je moguća kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom i jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35.

Sjeverni Jadran

U gorju poslijepodne postupni porast naoblake te poneki popodnevni pljusak. Na Jadranu se u noći na subotu očekuje porast naoblake te pljuskovi s grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji. Najviša temperatura od 28 do 33 u gorju te između 32 i 34 na moru.

Dalmacija

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, a u noći na subotu, uz porast naoblake, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prema otvorenom moru i jugoistočni. Najviša temperatura od 32 do 35, a temperatura mora od 24 do 28 stupnjeva. UV indeks će u petak biti visok i vrlo visok.

Tri dana kopno

Tijekom vikenda na kopnu promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji u subotu. U ponedjeljak djelomice sunčano, uz prolazno više oblaka, pokoji pljusak najvjerojatniji je u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uz pljuskove može biti i jak. Temperatura zraka u blagom padu.

Tri dana more

Na moru će prevladavati pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. Uz više oblaka na sjevernom Jadranu povremeno je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, a u ponedjeljak ih može biti i u Dalmaciji.

Danju većinom umjeren jugozapadni vjetar, a u noći i ujutro mjestimice umjerena bura. U ponedjeljak će duž obale zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar i bura koja podno Velebita može biti i jaka. I dalje danju vruće, a noći tople, ali temperatura je u blagom padu.

Sljedeći tjedan

U petak nas očekuje stabilniji i sunčaniji prvi dio dana, popodne oblačnije, što će se nastaviti u subotu, koja će biti kišovitija u većini zemlje.

U Dalmaciji i dalje prevladavajuće sunčano i vruće. Kako je vrijeme promjenjivo, pratite prognoze i sljedećih dana, međutim, izgledno je kako će vrućine u tjednu pred nama popustiti.