Kakvo nas vrijeme očekuje idući tjedan otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Rijetko se kod nas događa da je sunčanije u kopnenim krajevima nego je to na Jadranu, posebno u Dalmaciji gdje je prosječno u godini i najviše sunčanih sati.

Danas obrnuto, na jugu oblaci, ponegdje kiša, dok je u većini krajeva bilo najmanje dijelom vedro. Razlog je u polju visokog tlaka s jedne, i Sredozemnoj cikloni s druge strane, koja se pozicionirala na jugu od gdje nam pristiže vlažan i nestabilan zrak.

Srećom, utjecaj ove ciklone ograničen je najvećim dijelom na južnodalmatinske otoke i jug zemlje. Već sutra, ona i slabi, pa bi tijekom dana i na jugu trebalo biti sve sunčanije. Tome će svakako doprinijeti i jačanje bure.



Evo kako će nam izgledati novo jutro. U gorskoj Hrvatskoj i na istoku niski oblaci, ponegdje magla, dok se na sjeverozapadu zemlje očekuje uglavnom djelomice sunčano vrijeme. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana većinom vedro, a južnije ipak malo više oblaka, ponegdje još moguće i po neka kap kiše. Puhat će umjerena i jaka, uglavnom podno Velebita na mahove i olujna bura. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će biti od -4 do nule, a na Jadranu od 5 na sjevernom do 11 stupnjeva na južnom dijelu.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Vjetra nema: zadržat će se hladno uz temperaturu od 5 do 7 stupnjeva.



Malo oblačnije u Slavoniji i Baranji, poglavito u Posavini i u Srijemu gdje niskih oblaka može biti više cijeli dan. Zapadnije u regiji poslijepodne djelomice sunčano. Isto hladno kao i na sjeverozapadu zemlje, od 5 do 7 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj poslijepodne sunčana razdoblja, osobito u Gorskom kotaru. Na sjevernom Jadranu će cijeli dan prevladavati vedro. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim, a ujutro i ponovno navečer podno Velebita i ponekim orkanskim udarom. U gorju hladno uz temperaturu od 1 do 5 stupnjeva, a na sjevernom Jadranu naravno toplije: tu će biti između 10 i 15.



I u Dalmaciji pola – pola. Na sjeveru sutra pretežno sunčano, južnije u početku više oblaka i možda malo kiše, a potom će se i na jugu vrlo postupno razvedravati. Jaka bura će se tijekom dana proširiti na cijelu obalu. Najviša dnevna temperatura od 11 u zaleđu do 16 stupnjeva na obali i otocima.

Vrijeme idućih dana

U prvoj polovici sljedećeg tjedna u većini kopnenih krajeva će prevladavati sunčano. Dani će mjestimice počinjati uz maglu ili niske oblake, no potom će biti sunčanije. Porast naoblake očekuje se u četvrtak. Vjetar slab, temperatura bez promjene.



I na Jadranu sunčano ili pretežno sunčano, ali i vjetrovito uz buru koja će biti jaka u utorak, te ponovno u četvrtak, dok će u srijedu prolazno oslabjeti i, ponajprije na otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadnjak. Ni na moru se temperatura neće značajnije mijenjati. Kao i u unutrašnjosti biometeorološke prilike će veći dio tjedna biti povoljne, a vrijeme poticajno za dnevne aktivnosti.



Vikend nam je još pod upitnikom, prognoze za kraj tjedna nisu usuglašene, no zato smo tu s vama i sutra, s najnovijim i osvježenim informacijama o vremenu.

