Vrhunac toplinskog vala: Temperature su lude, a ono što slijedi moglo bi biti opasno

Pretežno sunčano i vrlo vruće bit će i u utorak, uz najvišu dnevnu temperaturu uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) koji upozorava na vrlo veliku opasnost od toplinskih valova u gotovo cijeloj Hrvatskoj.

Velika opasnost od toplinskih valova (narančasta oznaka) izdana je samo za gospićku regiju, dok je u ostalim regijama - osječka, zagrebačka, karlovačka, kninska, riječka, splitska i dubrovačka regija opasnost od toplinskih valova vrlo velika (crvena oznaka).

U šest sati ujutro u Dubrovniku su izmjerena 32 Celzijeva stupnja, u Rijeci 29 te u Splitu 28 stupnjeva.

DHMZ prognozira ponegdje jači dnevni razvoj oblaka, a od sredine dana lokalno pljuskove s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije te na krajnjem jugu.

Vjetar će biti većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.



Više detalja o tome kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku utorka i u idućim danima možete pogledati u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Ivana Čačića.