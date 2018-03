Zaplet u slučaju ubojice Dina Kulišeka, koji je prije četiri godine hladnokrvno nožem ubio poznanika i pokušao ubiti njegovu djevojku. Vrhovni sud poništio je prvostupanjsku presudu riječkog Županijskog suda.

Majka ubijenog u šoku, a stanovnici crikveničkog područja strahuju hoće li ubojica izaći na slobodu? Dini Kulišeku ponovno će se suditi na Županijskom sudu u Rijeci.

38-godišnju zatvorsku kaznu ukinuo je Vrhovni sud. Iako su ga dva vještaka proglasila ubrojivim, vještačenje psihijatra iz Vrapča, koji je Kulišeka proglasio neubrojivim, bilo je dovoljno da se suđenje vrati na početak. Majka ubijenog je u šoku.

"Da pored svih dokaza, nakon tri i pol godine mi se vraćamo na početak. To je šokantno za mene, za ovu zajednicu koja živi taj zločin sa mnom", govori majka ubijenoga, Jadranka Volarić.

Za obranu sporan je bio dio presude gdje se 24-godišnji ubojica smatra ubrojivim.

"Nesporan je akt ubojstva, dakle on se dogodio upravo na onakav način na koji je to optužnica opisivala i obrana to nije osporavala, dakle samo je bilo pitanje je li to on to napravio u ubrojivom stanju ili ne", govori odvjetnik optuženog, Ljubo Pavasović Visković.

Mještani crkiveničkog kraja zatečeni su odlukom vrhovnog suda.

Jezivi zločin dogodio se zbog duga od 800 kuna. Ubojica je ubijenom mladiću i njegovoj tadašnjoj djevojci zadao više od 60 ubodnih i reznih rana. Kulišek je u svojoj obrani tvrdio kako je čuo glasove koji su mu rekli da mora ubiti vraga, i to nožem u srce.

"Pored svih dokaza i činjenica, oštećenice koja je preživjela, mi tri i pol godine ne vodimo suđenje o ubojstvu mog sina nego o njegovoj ubrojivosti", govori Jadranka.

A izgledno je kako će ubrojivost biti i u fokusu ponovljenog suđenja. "Dakle u ponovljenom postupku pretpostavljam da će gro dokazivanja biti oko pitanja ubrojivosti", govori Pavasović Visković.

Ukoliko je netko neubrojiv, tada ide u bolnicu, na bolničko liječenje. Iz Vrhovnog suda poslano je rješenje kojim se Kulišeku produžuje pritvor, odnosno istražni zatvor. Tako da je sigurno kako će ponovljeno suđenje čekati iza rešetaka.

