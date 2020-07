Nakon jučerašnjeg pogoršan vrijeme će i danas prijepodne još biti dosta nestabilno, nakon čega slijedi postupno smirivanje.

Hladniji zrak prešao je Alpe i počeo se širiti nad dobro ugrijano tlo sjeverne Italije, sjevernog Jadrana i naših zapadnih krajeva. Uz velike količine vlage, atmosfera je izrazito nestabilna te su stvoreni uvjeti za jako nevrijeme.

Nevremena dakle ponegdje još može biti ujutro i prijepodne. Ponajprije na zapadu, no pljuskovi i grmljavina očekuju se mjestimice i drugdje u zemlji gdje isto mogu biti izraženiji. Od sredine dana slijedi smirivanje vremena, počevši isto sa zapada. Zapuhat će umjeren, prolazno i jak vjetar sa sjevera, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Podno Velebita bura na mahove može biti jaka. Jutarnja temperatura, na kopnu od 15 do 20, a na Jadranu od 19 do 23 stupnja.



Od sredine dana vrijeme će se u središnjoj Hrvatskoj smirivati te će se potom djelomično i razvedravati. Puhat će vjetar sa sjevera te će sve skupa i osvježiti u odnosu na danas. Temperatura, od 21 na sjeveru do 26 na jugu regije.



Većinom oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima u Slavoniji će se zadržati veći dio dana. Kiša u Podravini ponajprije, može biti obilna. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti većinom 23 ili 24 stupnja.

Od sredine dana vrijeme će se u gorskoj Hrvatskoj smirivati, a i na sjevernom Jadranu poslijepodne će biti dosta sunca. Puhat će umjerena bura i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 27 stupnjeva. U gorju, dosta svježije, sutra bliže 20.

U Dalamciji još može biti pokojeg pljuska, no poslijeodne će se razvedravati. Puhat će bura i sjeverozapadnjak, a temperautra će biti od 26 do 29 stupnjeva.



U kopnenom dijelu zemlje UV indeks sutra umjeren ili nizak, na Jadranu većinom visok, na krajnjem jugu samo i vrlo visok.

U nedjelju moguća magla

Idućih dana vrijeme će biti stabilnije i sunčanije. U nedjelju ujutro na kopnu može biti magle, a navečer i u noći na ponedjeljak ponegdje je moguć i kakav pljusak. No nakon tog sunčano i u novom tjednu ponovno vruće.

Na Jadranu će također prevladavati sunčano, te će biti vrlo toplo i vruće. Povremeno će puhati zapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će lako preko 30 stupnjeva. Nakon ovog pogoršanja, pred nama je tjedan pravog ugodnog ljeta.

