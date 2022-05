Prema sredini tjedna toplije, vruće, a bit će i sparno, uz južinu, pa sve skupa, biometeorološki vrijeme neće biti povoljno. Važno je, stoga, pametno promišljati dnevne aktivnosti.

Od utorka više sunca i ponovno visok UV indeks, a zbog visoke temperature bitno je uzimati i dovoljno tekućine, posebno oni u kopnenom dijelu zemlje i u unutrašnjosti Dalmacije gdje će temperatura biti najviša, često viša od 30 stupnjeva.

Posljednji dani svibnja donose izraženu toplinu, ona stiže u jugozapadnoj struji sa Sredozemlja, dok se sjevernije i sjeverozapadno od nas Europskim kontinentom premještaju frontalni sustavi. Blizina tih fronti omogućit će nestabilnosti i na sjeveru i istoku naše zemlje.



U utorak ujutro, prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar, a u kopnenom dijelu uglavnom slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura, na kopnu od 14 do 18, a na Jadranu u početku većinom od 16 do 20 stupnjeva.

I poslijepodne će prevladavati sunčano, no neće biti posve stabilno, pa bi uz jači razvoj oblaka, lokalno, i to vjerojatnije na sjeveru i prema istoku moglo biti i ponekog pljuska praćenog grmljavinom.

Uz jugozapadnjak, temperatura će mjestimice porasti i koji stupanj iznad 30. Slično vrijedi i za Slavoniju i Baranju. Pretežno sunčano, uz realnu mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu poslijepodne i prema kraju dana. Vjetar s juga, temperatura oko 30 ili malo viša.

Na sjevernom Jadranu i u gorju također većim dijelom sunčano: povremeno malo oblaka, u gorju možda rijetko i mogućnost za dnevni pljusak ponegdje.

U gorskoj Hrvatskoj jugozapadnjak, na moru umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 27, jedino u Gorskom kotaru nešto niža.

Malo je ugodnije na moru što se tiče temperature, no smantati vas zato može izražena južina. I u Dalmaciji će sutra puhati umjereno do jako jugo, bit će sunčano i dosta toplo, u zaleđu i vruće, uz temperaturu oko 30, a na moru, uz obalu očekujemo najčešće 25 do 28 stupnjeva.

Sredinom i u drugoj polovici tjedna, prevladavat će sunčano, ali povremeno će biti i umjerene ili čak povećane naoblake. Neće biti stabilno pa su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito u srijedu.

U srijedu će uz jugozapadnjak još biti i vruće i sparno, a potom od četvrtka uz okretanje vjetra na sjeverni, malo ugodnije.

Što se tiče Jadrana, ovdje i idućih dana pretežno vedro. U srijedu će još puhati umjereno i jako jugo, slabjet će u četvrtak, a u petak će mjestimice već okrenuti na buru. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna malo ispod 30 stupnjeva. U petak i na obali već ponegdje vruće.

