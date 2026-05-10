Red sunca, red oblaka: Vrijeme sutra promjenjivo, s pljuskovima i grmljavinom

U ponedjeljak se prema Alpama premješta hladna atmosferska fronta ispred koje će u našim krajevima pojačati strujanje vlažnog sredozemnog zraka. On donosi kišne i grmljavinske oblake. Izraženiji prodor vlažnog, ali i svježijeg oceanskog zraka stiže s frontom u utorak. Zatim već krajem dana i u noći na srijedu slijedi stabilizacija vremena.

Vrijeme sutra

U ponedjeljak od jutra najprije na Jadranu i gorskom području promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice s kišom te izraženijim pljuskovima. U većini središnjih i istočnih predjela oblačno i još u prvom dijelu dana pretežno suho. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren, prema sredini dana i ponegdje i jak jugozapadnjak, a na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva

Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj češća sunčana razdoblja, no nestabilno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Bit će vjetrovito uz umjeren i jak jugozapadnjak, uz nestabilnosti na udare i olujan. Najviša temperatura od 21 do 24 stupnja.

U istočnim povremeno kiša te pljuskovi i grmljavina, a ponegdje može biti i tuče. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, prolazno uz nestabilnosti i s olujnim udarima. Poslijepodne temperatura od 22 do 25 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu povremeno kiša, a ponegdje i izraženiji pljuskovi i grmljavina i obilnija oborina. U gorju umjeren do jak jugozapadnjak, kojeg će poslijepodne biti i na sjevernom Jadranu - gdje će još zapuhati i oštro. Najviša temperatura u gorju od 15 do 20, a na Jadranu od 19 do 22 stupnja.

U Dalmaciji poslijepodne sunčanije, no i dalje povremeno kiša. Još lokalno još može pasti i pokoji pljusak. Puhat će mjestimice umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura oko 22 stupnja.

Prognoza za prvi dio tjedna

U unutrašnjosti u utorak promjenjivo i svježije s kišom, mjestimice obilnijom, a ponegdje pljuskovi i grmljavina. Potkraj utorka postupno smirivanje vremena. Zatim uglavnom suho uz češća sunčana razdoblja. U srijedu jutro osjetno hladnije uz mogućnost slabog mraza, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. U utorak će prolazno zapuhati umjeren i jak, na udare i olujan sjeverac.

I na Jadranu promjenjivo povremeno s kišom, u utorak ponegdje i izraženijim pljuskovima i grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu. Potkraj utorka postupno smirivanje vremena, a zatim slijede češća sunčana razdoblja. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak, a u utorak prolazno umjerena i jaka bura ponegdje i s olujnim udarima

Današnji proračuni od petka prema vikendu pokazuju nove oborine, osobito u subotu. No pouzdanost još nije velika.