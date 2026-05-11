Dolazi pravo pogoršanje vremena: Padaju temperature, moguć i snijeg!

U ponedjeljak je atmosfera u Hrvatskoj nestabilna uz mnoge pljuskove i grmljavinu. Međutim, tek u utroak stiže glavnina ovog pogoršanja. Riječ je o brzoj, hladnoj fronti koja će se od od jutra premještati preko Hrvatske. Donijet će puno kiše, grmljavine te jakog vjetra. U unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu najnepovoljnije će biti između 10 i 17 sati, a u Dalmaciji većinom nakon 15 sati. I ono što je još zanimljivo, s obzirom na to da smo u svibnju – u višem gorju može padati i snijeg!

Vrijeme sutra

Ujutro će još biti sunčanih razdoblja, najviše u Dalmaciji i Slavoniji, iako su moguća i na zapadu. Ali nakon 8 sati tamo će se već jako naoblačiti i raste vjerojatnost za kišu i pljuskove. Ti će pljuskovi lokalno biti izraženiji, osobito nakon 10 sati u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, gdje je moguća obilnija kiša i jak sjeverni vjetar. Na obali će puhati umjereno jugo i lebić.

Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će biti oko 14, a na Jadranu oko 17.

Kiša će u središnjoj Hrvatskoj najviše padati sredinom dana i rano popodne kad su i dalje izgledni izraženiji pljuskovi te grmljavina. Tad će biti i vrlo vjetrovito. Sjeverac će prolazno ojačati na jak, moguće i olujan. I jako će zahladnjeti. Temperatura će pasti za 5 do 10 stupnjeva od ovih vrijednosti koje ćemo imati oko oko podneva. Zatim predvečer slijedi smirivanje, prestanak kiše pa i razvedravanje.

U dijelovima Podravine već ujutro može biti pljuskova. No kiša će u ovom istočnom dijelu Hrvatske svakako biti češća poslijepodne kad su moguća i grmljavinska nevremena. Vjetar će, nakon 13 sati, naglo ojačati. Zapuhat će jak i olujan sjeverozapadnjak. I pri tome će znatno zahladiti. Temperatura će s 18, 19, koliko će biti oko podneva, pasti na 7 do 10 Celzijevih stupnjeva poslijepodne. A navečer i ovdje smirivanje.

U Istri i Primorju sredinom dana će biti najnepovoljnije. Često uz kišu, pljuskove i grmljavinu. A onda će se već nakon 14, 15 sati smirivati i razvedravati, uz sve više sunca. Ali tad će lebić okrenuti na jaku i olujnu buru pa će biti hladnije.

U Gorskom kotaru i Lici cijeli dan ostaje oblačno, uz puno kiše. No, poslijepodne će i ovdje osjetno zahladnjeti, s probijanjem jakog sjeveroistočnog vjetra, pa je u višem gorju predvečer moguć i snijeg!

U Dalmaciji, iako može biti pljuskova i prijepodne, vrijeme će se jače kvariti tek nakon 14, 15 sati kad su moguća lokalna grmljavinska nevremena, vjerojatnije na sjeveru. Do tad će puhati umjereno jugo i lebić, a onda će naglo okrenuti na umjerenu do jaku tramontanu i buru. Ipak, riječ je o brzoprolaznom pogoršanju koje neće zahvatiti sva područja i do večeri će se već smirivati.

Tri dana kopno

Sredina tjedna na kopnu će biti sunčanija i ugodnija. Prevladavat će djelomice do pretežno sunčano vrijeme, s promjenjivom naoblakom, ali i dalje uz mogućnost za poneki lokalni pljusak. Zatim će se u petak vrijeme ponovno kvariti.

Vjetar će ovih dana biti većinom slab, tek će u petak, prije novog pogoršanja, malo ojačati jugozapadnjak.

Jutra prilično hladna, najhladnije će biti u srijedu kad je moguć i slab mraz. Dnevna temperatura uglavnom oko 18.

Tri dana more

I na obali do vikenda djelomice do pretežno sunčano s promjenjivom naoblakom. Ali i mogućnošću za kraće, lokalne pljuskove, najvjerojatnije u četvrtak i petak. Bura će u srijedu ujutro još puhati umjereno do jako, onda će Oslabjeti, a u četvrtak će okrEnuti na jugo. Temperatura će ovih dana ujutro biti između 10 i 15, a danju oko 20, tako da će sve u svemu biti ugodno.

Preporuka

Nakon pljuskova u ponedjeljak, ovaj ćemo tjedan imati još dva jača pogoršanja. Jedno stiže sutra, drugo za vikend. Između toga, u srijedu i četvrtak, dosta sunca, ali uz hladna jutra. A sutra treba biti i malo oprezniji u cijeloj Hrvatskoj, no osobito na zapadu i sjeverozapadu gdje će lokalno pasti obilnija kiša, zapuhat će jak i olujan sjeverni vjetar, a moguća su i grmljavinska nevremena. Sve to uglavnom između 10 i 17 sati.