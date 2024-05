Na prijelazu prema ljetu: Stiže ljepše vrijeme, ali do kada će potrajati?

Sve je više sunčana vremena, dok su šanse za kišu manje, iako atmosfera još uvijek nije posve stabilna, pa ponekog pljuska, mada rijetko, može biti i u nedjelju.

Postupno jača greben anticiklone sa Sredozemlja pa ćemo sljedećih nekoliko dana uživati u ljepšoj strani proljeća, no ni to neće potrajati predugo. Nestabilnosti nas očekuju ponovno sredinom idućeg tjedna.

Izmjena sunčanijih i toplijih razdoblja s kišnim epizodama tipičan je prijelaz između zime i ljeta. S vremenom topline će biti sve više, a osvježenja će postajati rjeđa dok se godišnja doba u potpunosti ne izmjene i proljetno vrijeme zamijeni ljeto.



U nedjelju ujutro prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz kratkotrajnu maglu. Bez vjetra, u Dalmaciji jedino, prema otvorenom moru u početku će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 8 do 11, u gorju malo niža, a na Jadranu većinom od 10 do 14 stupnjeva.

Tijekom dana u središnjoj Hrvatskoj, povremeno umjerena naoblaka, dosta sunca, no kako neće bit posve stabilno, postoji i vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak te će biti toplo uz temperaturu većinom od 23 do 25 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji prevladavat će sunčano, uz malo oblaka i minimalne šanse i za poneki pljusak, prije svega u Podravini i Posavini. Dnevna temperatura bit će oko 25 stupnjeva.



Dosta sunca u nedjelju očekuje se i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, iako nestabilnije nego drugdje u zemlji pa bi uz umjerenu naoblaku u poslijepodnevnim satima ovdje moglo pasti malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom: ponajprije u Gorskom kotaru te na širem riječkom području i u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, temperatura od 17 u gorju do 22 stupnja na moru.



U Dalmaciji će prevladavati sunčano, osobito uz obalu i južnije, dok u zaleđu stoji mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak. Danju će puhati slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, dok će temperatura biti uglavnom od 21 do 23 stupnja.

Temperatura mora bit će od 16 do 19 stupnjeva, ovisno o mjernom mjestu. U subotu je najtoplije bilo u Dubrovniku.

UV-indeks bit će visok tijekom nedjelje, što znači da se suncu ipak treba izlagati postupno, kako ne biste dobili opekline. Oni s osjetljivijom kožom, kao i mala djeca sredinom dana opekline mogu dobiti za manje od 20 minuta.

Vrijeme do sredine tjedna

U ponedjeljak će ipak biti malo više oblaka. Očekuje nas djelomice sunčano i vjetrovito vrijeme. Zapuhat će umjeren i jak jugozapadnjak najavljujući nove nestabilnosti. Od utorka zatim promjenjivo i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Sredinom tjedna uz sjeverac na kopnu mrvicu svježije.

I na Jadranu slično, u ponedjeljak djelomice sunčano, a od utorka nestabilnije. I ovdje će biti lokalno izraženijih pljuskova i grmljavine. Puhat će umjereno i jako jugo, a u srijedu na sjevernom dijelu zapuhat će bura. Temperatura se na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati.



Prema subotnjim izračunima nestabilno bi se trebalo zadržati i u drugoj polovici tjedna. Sredozemljem će se premještati ciklona koja bi najviše oborina tih dana donijela južnoj Dalmaciji.

