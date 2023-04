Prema očekivanju, u četvrtak je sa sjeverozapada započeo prodor vlažnog i svježeg oceanskog zraka koji nam donosi oborine i umjeren pad temperature. Zbog toga će u petak posvuda biti promjenljivo do pretežno oblačno povremeno s kišom što će se nastaviti i slijedećih dana.

Prema očekivanju, u četvrtak je sa sjeverozapada započeo prodor vlažnog i svježeg oceanskog zraka koji nam donosi oborine i umjeren pad temperature. Zbog toga će u petak posvuda biti promjenljivo do pretežno oblačno povremeno s kišom što će se nastaviti i slijedećih dana.

Ovaj prodor prati i premještanje visinske doline koja će se iznad naših krajeva razviti u hladnu kaplju s kojom će u prizemlju doći do stvaranja niza malih ciklonalnih vrtloga. Jedan takav vrtlog u petak će ići duž sjevernog Jadrana, a drugi će se od subote do ponedjeljka premještati oko Apeninskog poluotoka prema Jonskom moru.



U petak ujutro posvuda promjenljivo oblačno mjestimice s kišom, a ponegdje lokalnim pljuskovima i grmljavinom, osobito u Dalmaciji. U najvišem gorju bit će i susnježice i snijega. Vjetar slab do umjeren, a na Jadranu prolazno i jak promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, u gorskom području od 1 do 5, a na Jadranu između 7 i 11 Celzijevih stupnjeva.



Danju u središnjoj Hrvatskoj promjenljivo povremeno s kišom. Od sredine dana moguća su i češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura od 10 do 13 stupnjeva.



U istočnim predjelima promjenljivo oblačno još ponegdje s kišom ali bit će i sunčanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne temperatura od 13 do 15 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj većinom oblačno mjestimice s kišom, a osobito u višem gorju bit će i snijega. Na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice će padati kiša, češće u prvom dijelu dana. Puhat će mjestimice umjeren jugozapadnjak, a uz zapadnu obalu Istre sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u gorskom području od 6 do 9, a na Jadranu od 11 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji također promjenljivo i nestabilno povremeno s kišom osobito prijepodne kad su lokalno mogući i izraženiji pljuskovi i grmljavina. Vjetar mjestimice umjeren do jak promjenljiva smjera. Temperatura između 13 i 17 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo i nestabilno, povremeno uz kišu. Bit će i sunčanih razdoblja, najviše u subotu i ponedjeljak. U subotu će povremeno puhati umjeren ponegdje i prolazno jak jugozapadnjak, koji će zatim okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u blagom porastu.



Na Jadranu isto tako promjenljivo i nestabilno, povremeno uz kišu, češću u Dalmaciji. U subotu će puhati umjereno i jako jugo. U nedjelju vjetar će na sjevernom dijelu okretati na buru što će se u ponedjeljak proširiti i duž cijele obale.



Po svemu sudeći vrlo promjenljivo vrijeme povremeno s kišom nastavit će se do sredine sljedećeg tjedna. Zatim je izvjesno smirivanje vremena i ponovno toplije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.