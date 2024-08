Dijelovi Hrvatske zagrijat će se do 39 stupnjeva, a negdje je moguća i kiša: Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Nalazimo se u polju izjednačenog i blago povišenog tlaka zraka pri čemu nema jače izraženih strujanja, no atmosfera nije sasvim stabilna jer je sjeverozapadno od nas jedna hladna fronta, a u isto vrijeme nad zemljom kruži malo vlage.

Zbog svega toga, u petak ćemo imati većinom sunčan, vrlo vruć i sparan dan uz poneku lokalnu nestabilnost u poslijepodnevnim satima.

Prijepodne će u cijeloj Hrvatskoj biti sunčano. Samo rijetko uz malo oblaka, i to samo one visoke i tanke, prozirne oblake. Vjetar će biti vrlo slab, i već će od jutra biti toplo. Najniža će temperatura na kopnu biti između 19 i 22, u gorju oko 17, a na obali 26, 27.



I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, ali uz dnevni razvoj grudastih oblaka. Pri čemu su mogući kraći, lokalni pljuskovi, no oni će generalno biti rijetka pojava. Ostaje vrlo vruće, uz najvišu temperaturu oko 36 Celzijevih stupnjeva.



Nešto je malo veća mogućnost za pljuskove i grmljavinu u Posavini i oko slavonskog gorja. Iako će i ovdje oni biti relativno rijetki i kratkotrajni. Općenito će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano i vrlo vruće vrijeme, od 35 do 39 stupnjeva bit će temperatura, a vjetar slab do umjeren.



Većinom sunčano bit će i u Istri, Primorju i gorju. Lokalni pljuskovi su na ovom području mogući ponajprije u Lici, Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre. Vjetar će puhati slabo do umjereno, na obali će to biti maestral. Temperatura će biti između 34 i 36, a u gorju 32 do 35, dakle i dalje vrlo vruće.



U Dalmaciji će i drugi dio dana biti većinom vedar. Samo će u unutrašnjosti biti umjerene naoblake, pa tamo može i zagrmjeti uz kraći pljusak. Veća vjerojatnost za to je bliže granici s Bosnom i Hercegovinom. Maestral će zapuhati nakon podneva i malo olakšati vrućinu, visokih 33 do 36 stupnjeva bit će uz more, a u unutrašnjosti Dalmacije i do 38, 39.



More se opet malo zagrijalo, sad mu je temperatura između 27 i 29 Celzijevih stupnjeva. A sljedeća dva-tri dana lako je moguće da će porasti i do 30, na sjevernom dijelu.



UV indeks će biti visok. Samo na krajnjem jugu i vrlo visok. To znači da mala djeca i ljudi osjetljive, svijetle kože mogu dobiti opekline za manje od 10 minuta.

Pročitajte i ovo Meteorolog Dnevnika Nove TV Nakon vrhunca toplinskog vala stiže dramatična promjena vremena: "Savjetujem poljoprivrednicima da obave berbu..."

Vrijeme naredna tri dana

U subotu i nedjelju na kopnu će biti većinom sunčano te i dalje vrlo vruće i sparno, ali malo nestabilnije, uz promjenjivu naoblaku i lokalne pljuskove s grmljavinom u popodnevnim satima. Veća vjerojatnost za njih je u nedjelju nego u subotu.

Zatim u noći na ponedjeljak i tijekom ponedjeljka jače pogoršanje koje će nam donijeti ugodno osvježenje, ali i puno kiše, a lokalno i nevremena.

Pročitajte i ovo Kupače posjetio dragi gost Onečišćeno more na poznatoj destinaciji na Jadranu: Nalazi pokazali povišenu koncentraciju bakterije E.coli



Na moru će subota biti sunčana i vrlo vruća. U nedjelju malo promjenjivije, iako i dalje većinom sunčano, ali uz više oblaka bit će sparno i već je moguć poneki pljusak. Pravo pogoršanje onda stiže kasno navečer i u noći, pri čemu će lokalno biti jakog vjetra, i malo će osvježiti.

Početak novog tjedna tako će biti ugodniji, ali u ponedjeljak uz još pljuskova i nevera, a okrenut će i na jaku buru.

Pročitajte i ovo Tragedija Užas u Vukovaru: Dijete se utopilo u bazenu dubokom tek 30-ak centimetara, razlog je nepažnja?



U svakom slučaju, ostatak produljenog vikenda bit će još vrlo vruć i sparan. U petak i subotu uz malu mogućnost za lokalne pljuskove. Zatim u nedjelju nešto veću. Dok pravo pogoršanje koje sa sobom donosi i osvježenje stiže u noći na ponedjeljak i tijekom ponedjeljka pa će se sljedeći tjedan lakše disati.