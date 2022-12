Sljedećih dana, uključujući i božićne blagdane, prije svega u gorskom području i na sjevernom Jadranu očekujemo malo kiše. Više u vremenskoj prognozi donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U noći i ujutro u većini krajeva oblačno. Uglavnom u gorskom području i na sjevernom Jadranu te ponegdje u sjevernim predjelima mjestimice malo kiše. U unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 0 do 5, a na Jadranu od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj prema sredini dana sa sjeverozapada će doći do smanjenja naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a najviša temperatura od 7 do 11 stupnjeva.

Nakon pretežno oblačnog prijepodneva u istočnim predjelima, samo ponegdje uz slabu ili neznatnu kišu, sa zapada isto tako očekujemo smanjenje naoblake. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka poslijepodne od 7 do 9 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj oblačno, mjestimice uz slabu kišu. Na sjevernom Jadranu pretežno oblačno, a mjestimice malo kiše, i to većinom na obali. Poslijepodne na otocima sunčana razdoblja. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 7 do 10, na Jadranu od 10 do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Više oblaka u unutrašnjosti i na sjevernom dijelu, gdje povremeno može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, a poslijepodne temperatura od 11 do 16 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti dosta promjenljivo i iznadprosječno toplo. Povremene slabe kiše bit će uglavnom u gorskom području. Više oblaka očekuje se na Badnjak, u subotu, kad će malo kiše biti i drugdje u unutrašnjosti. Od nedjelje ponovo raste vjerojatnost za maglu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni.

Na Jadranu isto tako promjenljivo oblačno i iznadprosječno toplo, većinom uz slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Više oblaka povremeno sa slabom kišom bit će na sjevernom Jadranu, dok bi na krajnjem jugu kiša mogla u potpunosti izostati.

Po svemu sudeći, promjenljivo i razmjerno toplo vrijeme zadržat će se i do sredine sljedećeg tjedna - uz malo više kišnih oblaka u utorak.

