Tjedan smo započeli sa suncem: Trebamo li se nadati lijepom vremenu otkriva Nikola Vikić-Topić

Tlak zraka je blago porastao, i nema više toliko vlage u višim slojevima atmosfere – što je, barem nakratko, donijelo stabilizaciju vremena, prije nove ciklone u srijedu i četvrtak.

U utorak će ujutro tako u cijeloj Hrvatskoj biti sunčano, u mnogim krajevima i pretežno vedro, samo uz malo oblaka. U ponedjeljak je još bilo pomalo vjetrovito, no do u utorak će taj vjetar većinom oslabjeti. Samo će još rano ujutro na obali puhati umjerena do jaka bura, na sjeveru je zato upaljen žuti meteoalarm. Jutro, u utorak, malo svježije u kopnenim krajevima, od 9 do 13 stupnjeva. Tako je posljednji put bilo sredinom svibnja. Na Jadranu ugodnije, od 17 do 19. Samo će pod Velebitom, zbog bure, biti svježe.



Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano povremeno uz malo oblaka. Nakon tihog jutra, danju će biti malo vjetra, ali samo slabog. Najviša temperatura od 23 do 25, pa će uz sunce i slab vjetar biti ugodno.



Pretežno sunčano i u Slavoniji i Baranji, uz malu, ponegdje i umjerenu naoblaku. Puhat će slab sjeveroistočni i istočni vjetar, a temperatura će biti oko 24 Celzijeva stupnja.



U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici sunčano, uz umjerenu naoblaku, ali uglavnom samo uz visoke oblake. Bura će na moru do podneva potpuno Oslabjeti, pa će poslijepodne zapuhati maestral. Maksimalna temperatura na obali oko 26, a u gorju 21, 22.



U Dalmaciji sunčano i većinom vedro, samo uz malo oblaka. Jedino na krajnjem jugu, južnije od Ploča, postoji vrlo mala mogućnost za kratak poslijepodnevni pljusak. Puhat će slab do umjeren maestral uz temperaturu do 27, 28 na obali te oko 24 u unutrašnjosti.



U srijedu će na kopnu ujutro još biti sunčano, a zatim popodne sve više oblaka, pa navečer lokalno može pasti i malo kiše. U četvrtak pretežno oblačno, uz češću kišu i pljuskove, osobito u Slavoniji gdje može biti i nevremena. U petak još lokalni pljuskovi. Bit će malo manje toplo, ujutro od 11 do 14. Danju, u srijedu do 25, a pred vikend, oko 22.



Na Jadranu će u srijedu zapuhati jugo i postupno će biti sve oblačnije. Poslijepodne već može biti kiše te pljuskova. U noći na četvrtak i tijekom četvrtka pretežno oblačno, uz čestu, lokalno i vrlo obilnu kišu, ponajprije u Dalmaciji gdje može biti jačih nevremena. U petak još poneki pljusak na jugu, drugdje većinom suho i sunčano, uz umjerenu do jaku tramontanu. Temperatura će se malo spustiti, no i dalje će biti toplo, danju oko 25.



Dakle, u utorak će još biti sunčano u cijeloj zemlji. U srijedu sve oblačnije, ponegdje već uz pljuskove, osobito u Dalmaciji. Zatim u četvrtak jače pogoršanje, koje će u Dalmaciju donijeti vrlo obilnu kišu. Ipak, čini se da će već za vikend i osobito početkom idućeg tjedna ponovno biti sunčanije i malo stabilnije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.