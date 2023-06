Nakon vrućina, slijedi pogoršanje: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva što nas očekuje za vikend

Ispred fronte danas još malo vrućine i sparine, no do subote će se stvari promijeniti. Preko našeg područja premještat će se izražena visinska dolina, a prizemno, topliji zrak s juga i hladniji sa sjevera borit će se za prevlast, sve skupa dosta nestabilna atmosfera, poglavito južnije u zemlji.

Stabilnije očekujemo u nedjelju. Stabilnije da, ali još ne i posve stabilno. Nakon više manje sunčanog i vrućeg petka, kasnije u danu, a poglavito tijekom noći, duž cijele obale može biti pljuskova, pa i grmljavine. U drugom dijelu noći na jugu lokalno već i obilnija kiša.



Potom nas očekuje promjenjivo oblačno jutro, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran bit će jače izraženo, a šanse za kakvo lokalno nevrijeme najveće su u Dalmaciji.

DHMZ je za područje Dalmacije izdao narančastu razinu upozorenja, a za ostatak zemlje žutu i odnosi se u prvom redu na grmljavinska nevremena, ali i na potencijalno veliku količinu kiše.

Na jugu primjerice u subotu i do 80 litara po četvornom metru. Puhat će umjereno, na južnom Jadranu i jako jugo, a prolazno će biti i bure. Pojačanog vjetra uz neverine može biti već noćas. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 12 do 17, a na Jadranu od 18 do 22 stupnja.



I poslijepodne nosi promjenjivo vrijeme, uz pljuskove i grmljavinu, mada su u središnjoj Hrvatskoj šanse za to manje nego drugdje, ali postoje. U ovim uvjetima teško bi bilo izostaviti neku regiju od mogućnosti za grmljavinske pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 25 do 27 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji sutra nestabilno. Također uz pljuskove i grmljavinu. Kako se dolina bude premještala dalje na istok, ovdje su upravo poslijepodne i krajem dana te u noći na nedjelju šanse za pljuskove i grmljavinu veće. Dodatno, danju će temperatura porasti do 27 stupnjeva, što će pojačati nestabilnost.

I u gorju i na sjevernom Jadranu i dalje stoji mogućnost za pljuskove praćene grmljavinom. Ovdje će se vrijeme i najprije smirivati. Na moru će puhati većinom umjereno jugo, dok će temperatura biti oko 25, 26 stupnjeva. U gorju ipak nešto niža.



U Dalmaciji sutra izrazito nestabilno, poglavito južnije. Tijekom dana tu može biti i izraženijeg nevremena, te obilnije kiše, lokalno između 30 i 80 litara po četvornom metru. Osobito uz obalu južnije u regiji. Puhat će umjereno i jako jugo, a prolazno i bura. Temperatura će i ovdje biti najčešće oko 25, 26 stupnjeva.



Temperatura mora je većinom između 23 i 25.



U nedjelju već dosta povoljnije, pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Malo kiše ili poneki pljusak bit će moguć na istoku i u gorju.

I u ponedjeljak je pljusak moguć u gorju i u zapadnim kopnenim predjelima, a u utorak posvuda promjenjivije, ponovno uz veće šanse za kišu i pljuskove. Nakon osvježenja, idućih dana ponovno će biti toplije, a ponegdje i vruće.



Na Jadranu je poneki pljusak u nedjelju moguć još uglavnom na jugu, prevladavat će sunčano. U ponedjeljak nestabilnije u Istri, dok u utorak većinom na sjevernom i srednjem Jadranu prolazno može biti pljuskova i grmljavine. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a u utorak na sjevernom dijelu bura. I na moru će biti vrlo toplo i vruće.



I do kraja tjedna lokalno kraći pljuskovi, vjerojatnije u kopnenom području, no bit će i dosta sunčana vremena, najviše na Jadranu. Temperatura, najčešće oko 30 stupnjeva.



