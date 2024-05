Sunčano i toplo vrijeme, a onda promjena i pljuskovi: Detalje otkriva meteorolog Darijo Brzoja

I danas sunčano i ugodno toplo vrijeme. Proljetna toplina zadržat će se i sljedećih dana, no vrijeme neće biti posve stabilno. Iako smo u polju povišenog tlaka, po visini će nam u nekoliko navrata pritjecati vlažan, nestabilan, povremeno i hladniji zrak zbog čega će biti promjenjivije, uz šanse za mjestimičnu kišu ili poneki pljusak koje će rasti prema sredini sljedećeg tjedna.

Vrijeme neće biti ružno, bit će dosta sunca, jedino što ne možemo garantirati da će posvuda biti i suho.

Pred nama je sunčano jutro, u većini krajeva. Prema istoku tek malo promjenjivije, u Podunavlju uz mogućnost i za poneku kap kiše tijekom noći. Uglavnom bez vjetra, pri tom je po kotlinama mjestimice moguća i kratkotrajna magla. Na Jadranu u početku tek burin. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 7 do 12, a na Jadranu od 13 do 17 stupnjeva.

Sredinom dana i poslijepodne u zapadnim i sjeverozapadnim kopnenim krajevima bit će djelomice sunčano uz vrlo malu mogućnost i za pljusak. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, temperatura od 21 do 24 stupnja.

Moguća mjestimična kiša

U Slavoniji i Baranji sutra ujutro sunčana razdoblja, potom promjenjivo oblačno, a poslijepodne uz lokalno jači razvoj oblaka može biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će uglavnom umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti od 21 do 23 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu i dalje većinom vedro, u unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području uz promjenjivu naoblaku. Malo kiše lokalno bit će moguće tek u Gorskom kotaru. Na moru će puhati mjestimice umjeren jugozapadnjak. Dnevna temperatura, od 20 u gorju do 24 stupnja na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji većinom sunčano i ugodno toplo. Poslijepodne u zaleđu uz umjeren razvoj oblaka stoji mala mogućnost za kraći pljusak. Na moru će puhati umjeren jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura očekuje se od 23 do 26 stupnjeva.

Temperatura mora je između 17 i 19. Malo po malo i more se zagrijava. A i sunčeve zrake sve su okomitije na naše krajeve pa će uz dovoljno vedrine i UV-indeks sutra u većini zemlje biti visok.

Promjenjivo vrijeme

U prvoj polovici sljedećeg tjedna očekuje nas promjenjivo vrijeme, ne baš stabilno, ali sa sunčanim razdobljima kojih će najviše biti u ponedjeljak prijepodne.

Povremena kiša, pa i pljuskovi s grmljavinom bit će češći prema sredini tjedna, osobito u gorskoj Hrvatskoj i u zapadnim kopnenim krajevima. Puhat će povremeno umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura će se mrvicu sniziti prema sredini tjedna, no i dalje će se zadržati ugodno.

Na Jadranu sljedećih dana većinom djelomice sunčano i toplo. Kiše će biti u ponedjeljak poslijepodne ponegdje na sjevernom dijelu, a u utorak i srijedu lokalno i na jugu. Prema sredini tjedna mogući su i neverini.

U utorak će zapuhati jugo koje će do srijede ojačati na jako. Temperatura se na moru neće previše mijenjati, bit će uobičajena za doba godine.



Nestabilno vrijeme, prema današnjim izračunima očekuje se do vikenda, nakon čega bi trebalo biti suho, uz više sunca te još toplije. No nesigurnost prognoze za te dane još je prilično velika, nove informacije zato donosimo sutra.

