Stiže velika promjena vremena: Neki to baš neće dobro podnijeti

Tlak zraka je u padu – nalazimo se na prednjoj strani velike ciklone, pri čemu nam pritječe topao zrak s juga, a u isto vrijeme nam se sa sjeverozapada približava nova hladna fronta. Ukratko – prvo ide jako zatopljenje, a onda jako zahladnjenje.

U četvrtak prijepodne umjereno do pretežno oblačno, u mnogim predjelima uz kišu. Ona je najvjerojatnija u Gorskoj Hrvatskoj te na Jadranu gdje će lokalno i zagrmjeti, a može biti i jačih pljuskova. S druge strane, najviše sunca ujutro bit će u Slavoniji. No i tamo će se oko podneva naoblačiti, i može pasti malo kiše.

Bit će prilično vjetrovito u cijeloj zemlji. Na kopnu će puhati umjeren do jak jugozapadnjak, u gorju i olujan, a na obali jako jugo i oštro. No, zbog toga će jutro biti toplo, uz temperaturu od 7 do 9 na kopnu te 12 do 14 na obali.

Sredinom dana će se razvedravati sa zapada, tako da će poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj biti većinom sunčano, suho i prilično toplo, najviša temperatura od 13 do 16. I dalje će puhati jugozapadnjak, iako malo slabije nego ujutro. Zatim, nakon ponoći, stiže nova kiša, pljuskovi, jak sjeverac i zahladnjenje. Pred jutro u petak i snijeg.

U Slavoniji rano poslijepodne može pasti malo kiše, osobito duž Podravine, no onda će se ponovno brzo razvedravati, uz sve više sunčanih razdoblja. I ovdje će puhati umjeren jugozapadni vjetar, bit će pomalo vjetrovito, ali i prilično toplo, između 15 i 17 Celzijevih stupnjeva što je 10-ak više od prosjeka...! Nova kiša, zahladnjenje i snijeg i ovdje stižu tijekom noći s četvrtka na petak.

U Istri i Primorju poslijepodne razvedravanje, bit će više sunca nego ujutro i manje kiše. Vjetar će prolazno oslabjeti, puhat će umjereno jugo i lebić. Tek navečer ponovno blago jačaju. Temperatura od 11 do 15. U Lici i Gorskom kotaru cijeli dan ostaje oblačno, uz povremenu kišu, no ona će u drugom dijelu dana biti slabija i rjeđa nego ujutro. I dalje će puhati umjeren do jak jugozapadnjak, a temperatura uglavnom od 9 do 13.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima kojih će više biti na obali! Lokalno će biti i pljuskova te grmljavine, i to osobito na jugu. Mjestimice oni mogu biti izraženiji. Jugo će okretati na umjereno do jako oštro pa na lebić, a temperatura uglavnom između 14 i 17.

Tri dana kopno

U petak na kopnu oblačno. Uz jaki pad temperature, kiša će prijeći u snijeg, u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača, a tanji pokrivač lokalno je moguć i u nizinama, osobito Posavine. Prolazno će zapuhati umjeren do jak sjeveroistočni vjetar koji će pojačavati hladan osjećaj. Potom, u subotu smirivanje i razvedravanje, tako da će vikend biti sunčan, ali prilično hladan!

Tri dana more

I na obali će petak biti oblačan i kišovit. Počet će jugom, no ubrzo će, već prijepodne, okrenuti na buru koja će naglo ojačati na jaku i olujnu pri čemu će prilično zahladnjeti. Na sjeveru tad čak može biti i malo snijega nošenog burom. Potom, u subotu, razvedravanje, još malo kiše može pasti samo prijepodne na jugu Dalmacije. Cijeli će vikend puhati bura tako da će biti hladno, ali većinom sunčano.

U svakom slučaju – u četvrtak južina, zatopljenje i kiša, zatim u petak osjetno hladnije i vjetrovito, ali uz buru i sjeverac. Na moru će tad biti još kiše, a na kopnu snijega. Onda, za vikend razvedravanje, tako da će tad biti većinom suho i sunčano, ali još hladnije.

