Slijedi nam promjenjivije vrijeme: Kako će to utjecati na temperature, otkriva meteorolog Darijo Brzoja

U polju smo visokog tlaka, pod prevladavajućim utjecajem prostrane anticiklone koja dijelu Europe donosi sunčano i lijepo vrijeme, a dijelu maglu, sivilo i niske razvučene oblake.

Sa sjevera kontinenta prema jugoistoku premješta se osjetno hladnija zračna masa koja rubno zahvaća i naše krajeve: jedna iščezavajuća hladna fronta isto je u sklopu tog gibanja u našoj blizini, zbog čega će u subotu navečer i u nedjelju mjestimice u unutrašnjosti biti povećane naoblake, a vrlo, vrlo rijetko pri tom moguća je i kap kiše.

Ipak i u nedjelju i sljedećih dana najvećim dijelom bit će stabilno.



Nedjeljno jutro, u većini kopnenih krajeva bit će djelomice sunčano, uz promjenjivu, a ponegdje i povećanu naoblaku. Duž Jadrana će prevladavati vedro. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na moru umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim, a u subotu navečer lokalno moguće i ponekim orkanskim udarom. Stoga je na snazi i žuti Meteoalarm. Putujete li, svakako pripazite u prometu. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 3 do 7, a na Jadranu većinom od 11 do 16 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj uglavnom djelomice sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti niža nego danas, od 11 do 13 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji i Baranji, tijekom dana djelom vedro, uz sjeveroistočnjak i temperaturu od 12 do 14 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj oblačnije prijepodne, a poslijepodne više sunca, osobito u Gorskom kotaru. Na sjevernom Jadranu će prevladavati sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, malo će oslabjeti poslijepodne u odnosu na prvi dio dana. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 8 do 13, a na sjevernom Jadranu od 17 do 21 stupanj.



U Dalmaciji će biti sunčano uz umjerenu i jaku buru koja će poslijepodne prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak. No navečer će ponovno pojačati. Najviša dnevna temperatura ovdje će biti između 20 i 23 stupnja.

Vrijeme naredna tri dana

Prvu polovicu sljedećeg tjedna obilježit će pretežno sunčano, ali hladnije vrijeme. Povremeno tek umjerena naoblaka, od utorka lokalno magla. Bitna razlika u odnosu na vrijeme do sad bit će osjetno hladnije noći i jutra, uz mraz.

Za kopnene krajeve to znači, kape, šalove i rukavice za sve one koji se ustaju rano, a ako niste s balkona već sklonili biljke i zaštitili ih, i za to je krajnje vrijeme.



Na Jadranu će se zadržati ugodno, sunčano uz slabu do umjerenu, u ponedjeljak samo još ponegdje i jaku buru. Danju će puhati i sjeverozapadnjak. Temperatura se na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati.

Pred nama je još jedan tjedan stabilnog te ponešto hladnijeg vremena, što će se manifestirati prije svega kroz hladna jutra i mraz u kopnenim krajevima, dok će osjet svježine na moru pojačavati bura. No na moru će svakako biti ugodnije. Biometeorološke prilike će biti povoljne.

Pročitajte i ovo Velika opasnost u Japanu Vlasti poslale upozorenje za 200.000 ljudi: "Evakuirajte se!"

Pročitajte i ovo "Srce mi se slomilo" Svjedok opisao strašnu scenu: "Majka je ostavila dijete na klupi kako bi kupila kartu, kroz staklo je vidjela taj jezivi trenutak"

Pročitajte i ovo Počinju ispitivanja odgovornih Šokantna ispovijest inženjera koji je radio na nadstrešnici: "Nije istina što kaže ministar, slao sam dopise kad sam ovo vidio u betonu..."