Kako se budemo približavali vikendu, postupno ćemo ulaziti u jugozapadnu struju, vlažan i nestabilan zrak pritjecat će sve snažnije, brže, potom slijedi generiranje nove ciklone i za vikend snažna promjena vremena. Prvo u petak južina i zatopljenje, kiša, potom osjetno zahladnjenje, ponegdje snijeg, i na koncu razvedravanje. Nedjelja i početak sljedećeg tjedna pojačavamo grijanje, bit će to za mnoga mjesta prvi pravi ugriz zime. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

I u četvrtak će u većini krajeva prevladavati oblačno, poglavito u unutrašnjosti. Na Jadranu nešto promjenjivije, možda i malo sunca, ali zato i kišovito. Oborina će ponovno biti češća i obilnija u Dalmaciji, i dalje moguće u obliku pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti će kiša većinom biti slaba, ili će to biti rosulja: ujutro je uz to mjestimice moguća i magla.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana u početku slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, južnije će puhati uglavnom umjereno jugo. Jutarnja temperatura, na kopnu između -1 i 4, a na moru od 6 na sjevernom do 13 na južnom Jadranu.



Oblačno će se u središnjoj Hrvatskoj zadržati i poslijepodne. I dalje može biti slabe kiše ili rosulje. Najviša dnevna temperatura, oko 5, 6 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji prevladavat će oblačno, mala je mogućnost za provirivanje sunca, a isto tako, mala je mogućnost i za kišu. Puhat će slab jugoistočni vjetar, a temperatura će biti oko 5 stupnjeva.



Oblačno i u gorju, promjenjivije na sjevernom Jadranu. Povremeno će i kišiti. Češće u Lici. Vjetar će okrenuti na jugozapadni, potom navečer na jugo. Temperatura u gorju od 4 do 8, a na moru oko 13 stupnjeva.



Glavnina oborine u petak se očekuje na Jadranu te u područjima uz Jadran, poglavito ovdje u Dalmaciji gdje tijekom dana može biti i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. U sjevernoj Dalmaciji bura će okrenuti na jugozapadnjak, pa jugo koje će na krajnjem jugu uglavnom puhati i prijepodne. U noći na petak jačat će duž cijelog Jadrana. Temperatura će biti između 13 i 17 stupnjeva, daleko toplije nego u kopnenim krajevima.

E sad, petak. Nije crni, ali jest oblačan i kišovit. Uz južinu i u unutrašnjosti će biti nešto toplije, a vlaga, kiša i iznadprosječna toplina obilježit će i subotu. Tad će u kopnenim krajevima već zapuhati sjeverac te će postupno početi pritjecati hladniji zrak s europskog kontinenta pa će u noći na nedjelju kiša u gorju početi prelaziti u susnježicu i snijeg. Potom bi snijega u nedjelju moglo biti i u nizinama. A uz umjeren i jak sjeverac bit će i osjetno hladnije nego u petak i subotu. Svih dana lokalno može biti obilnijih oborina.



I na moru u petak i subotu uz jaku južinu, oblačno i kišovito pri čemu su izgledni izraženi pljuskovi i grmljavina te lokalno obilnija kiša. U subotu poslijepodne na sjevernom Jadranu okreće na buru koja će se u nedjelju proširiti i na Dalmaciju. S burom stiže smirivanje vremena i kidanje naoblake, ali i osjetno hladnije vrijeme.

To će se manifestirati prije svega u prvoj polovici sljedećeg tjedna, kad stiže za mnoge krajeve prvi pravi ugriz zime. One ledene, zdrave i nadamo se barem koji dan sunčane. Ali, prije tog, za vikend južina i kiša. Najviše u petak i subotu.

