Promjenjivo proljetno vrijeme ostat će s nama pa će, sunčano vrijeme koje je obilježilo srijedu, zamijeniti nova promjena vremena. Međutim, ona se neće toliko osjetiti u kopnenim krajevima, ali će zato na srednjem i južnom Jadranu biti kiše, povremeno jakih i obilnih grmljavinskih pljuskova, a u Lici i dalmatinskom zaleđu će, uz zahladnjenje, padati susnježica i snijeg.

Povremenih obilnih grmljavinskih pljuskova tijekom jutra će uglavnom biti na srednjem i južnom dijelu Jadrana. Sa zahlađenjem u Lici i u zaleđu će, osim kiše, biti i susnježice, pa i snijega. Uz sve to, puhat će i jaka bura. Na sjevernom dijelu i u unutrašnjosti vrijeme će biti puno mirnije. Ondje će biti djelomice sunčano uz slab vjetar i temperaturu od dva do tri stupnja.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj dan biti sunčan uz promjenjivu naoblaku i temperature od 12 do 14 stupnjeva. Puhat će uglavnom slab jugozapadnjak.

I u Slavoniji će prevladavati slično vrijeme. Ondje će biti pretežno ili djelomice sunčano uz slab vjetar, a najviša temepratura iznosit će između 11 i 13 stupnjeva.

Na sjevernom dijelu Jadrana cijeli će dan prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Temepratura se neće previše mijenjati u odnosu na srijedu: na obalnim područjima će se kretati oko 14 stupnjeva, a u unutrašnjosti će iznositi od devet do 12 stupnjeva. Također, u Lici će poslijepodne doći do razvedravanja te prestanka susnježice i snijega.

Vrijeme će se poslijepodne smirivati i u Dalmaciji, ali će još uvijek postojati mogućnost da dođe do grmljavinskih pljuskova. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a temperatura će iznositi od 12 do 14 stupnjeva.

Sve do kraja tjedna u kopnenom nas dijelu Hrvatske očekuju sunčani i sve topliji dani, osobito tijekom vikenda. Vratit će se i južina, s kojom će temepratura opet iznositi dvadesetak stupnjeva.

I na Jadranu će sljedećih dana biti dosta sunčanog vremena, pogotovo u usporedbi s kišovitim četvrtkom. U petak će još puhati sjeverozapadnjak, tijekom vikenda jug, u subotu umjereno, a u nedjelju i jako.

