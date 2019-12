Lagane jakne više neće biti dovoljne da vas zaštite od hladnoće. Prvo će stići južina i kiša, čak i obilna, a potom nam sa sjevera stiže osjetno hladniji zrak pa će kiša u unutrašnjosti prelaziti u susnježicu i snijeg. Međutim, prema dostupnom prognostičkom materijalu, ta hladnoća će ipak mrvicu kasniti za oborinom, zbog čega se ne očekuje zadržavanje snijega, barem ne u nizinama.

Tijekom jutra će biti oblačno i kišovito vrijeme, a na sjeverozapadu zemlje i u gorju će prema sredini dana kiša postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Do toga će najprije doći u gorju, u Međimurju i Hrvatskom zagorju.

Na Jadranu bi tijekom jutra moglo biti obilnije kiše, ali i izraženijeg grmljavinskog nevremena, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu će zapuhati sjeverac, dok će na moru još uvijek puhati jako jugo, a u gorju jugozapadnjak. Temperatura će u unutrašnjosti iznositi oko dva do tri, a na Jadranu većinom između devet i 13 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti kiše, susnježice i mokrog snijega. Temperatura može porasti i do 6-7 stupnjeva. Međutim, uz sjeveroistočnjak, koji će na mahove biti jak, bit će i hladno.

U Slavoniji i Baranji će kiša također poslijepodne prelaziti u susnježicu, a možda i snijeg. Puhat će sjeverac, a temperatura će biti od šest do devet stupnjeva. Ipak, navečer će biti osjetno hladnije.

Najveće šanse za stvaranje snježnog pokrivača ima u gorskoj Hrvatskoj. Ondje će danju temperatura biti prilično visoka, čak i do 10 stupnjeva. No, kasnije ga u Gorskom kotaru i Plitvicama može napadati i do 10-15 centimetara. Na sjevernom Jadranu će lokalno biti obilne kiše i grmljavinskih pljuskova. Jugo će okrenuti prvo na jugozapadnjak, potom i na buru koja će se kasnije širiti duž Jadrana. Temperatura će većinom iznositi između 14 i 17 stupnjeva.

I u Dalmaciji će poslijepodne prevladavati oblačno, kišovito i vjetrovito vrijeme. Također, moguća je i obilna kiša. Veći dio dana puhat će jako jugo, na sjevernom dijelu poslijepodne u okretanju na buru, a tijekom noći će se bura proširiti na cijeli Jadran.

U nastavku tjedna kopnenu Hrvatsku čeka prava zima. Bit će stabilno, suho, sunčanije, ali i dosta hladno. Ujutro je na kopnu moguća magla koja se mjestimice može dulje zadržati. Potom će biti i sunca, no temperatura neće biti viša od četiri ili pet stupnjeva, a noću će isto toliko ići i u minus.

Na Jadranu će u nastavku tjedna biti barem djelomice sunčano, a samo u utorak u Dalmaciji može pasti malo kiše. Bura će u srijedu slabjeti pa će i dojam hladnoće u drugoj polovici tjedna svakako biti umanjen. Bit će hladnije, ali ne kao na kontinentu.

