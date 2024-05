Kakav nas vikend očekuje? Doznajte u prognozi meteorologa Ivana Čačića

U subotu će sa Sredozemlja prema nama početi jačati polje visokog tlaka zraka koji će poticati sve dulja sunčana razdoblja i porast topline. No, po visini još uvijek ima dosta vlage pa atmosfera u subotu još neće biti posve stabilna.



U subotu ujutro i prijepodne u unutrašnjosti pretežno oblačno povremeno s kišom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu većinom djelomice sunčano. Ponegdje može biti malo kiše i to prije svega u Istri. Vjetar većinom slab, a na Jadranu mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 10 do 14 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj toplije uz sve više sunčanih razdoblja, premda joj ponegdje može biti ponekog pljuska. Vjetar slab, a najviša temperatura od 20 do 22 stupnja.



Sve više sunčanih razdoblja poslijepodne će biti i u istočnim predjelima, premda se još u zapadnom dijelu može biti kratkotrajnog pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Poslijepodne temperatura većinom 21 ili 22 stupnja.

Poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano, no ne i posve stabilno - pa mjestimice još može biti malo kiše ili pokojeg pljuska. U gorju vjetar uglavnom slab, a na Jadranu mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 16 do 19, a Jadranu od 20 do 23 stupnja.



U Dalmaciji djelomice sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti i prema jugu moguć je pokoji pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, prema otvorenom moru prolazno na udare i jak. Temperatura i ovdje od 20 do 23 stupnja.



U unutrašnjosti u nedjelju i ponedjeljak ugodno toplo uz više sunca u nedjelju, a umjerene naoblake u ponedjeljak. U utorak jače naoblačenje s kišom, te lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak koji će u ponedjeljak još prolazno pojačati.

Na Jadranu u nedjelju i ponedjeljak pretežno sunčano i ugodno toplo. U utorak i ovdje oblačnije, osobito na sjevernom Jadranu gdje će biti kiše, a mogući i grmljavinski pljuskovi. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak koji će u ponedjeljak okrenuti na jugo i još malo pojačati.

Po svemu sudeći sredinom tjedna bit će dosta promjenljivo i malo svježije povremeno s oborinama, što će se u manjoj mjeri zadržati i u četvrtak, a prema suboti postoje naznake postupne stabilizacije vremena.

