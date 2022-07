U subotu nas čekaju jako visoke temperature. Vremensku prognozu donosi meteorolog Dario Brzoja.

Vrhunac ovog toplinskog vala u mnogim krajevima očekujemo u subotu. Vrućina će se nastaviti i u idućem tjednu, no na kopnu će biti manje neugodna. Jadran, poglavito Dalmacija i to ona srednja, uključujući zaleđe peći će se na visokim temperaturama i dalje. Maksimumi će u subotu vrlo lako preko 35, a lokalno bi moglo biti i 40. Krajem dana u unutrašnjosti popuštanje sparine uz sjeverac, a u noći na nedjelju bi na kopnu moglo biti i pljuskova s grmljavinom pa će drugi dio vikenda, barem za kontinentalce biti podnošljiv, prognozira Dario Brzoja.



Preko našeg područja premjestit će se jedna manja masa svježijeg zraka, s atmosferskim poremećajem koji će okrznuti naše područje. Vrijeme se na Jadranu neće značajnije poremetiti, osim možda bure koja će zapuhati u nedjelju. No zadržat će se suho.

Očekuje nas još jedno sunčano i većinom toplo jutro. Osim u gorskoj Hrvatskoj, u većini kopnenih krajeva temperatura će biti od 17, a češće 20ak stupnjeva ili tu negdje. Na Jadranu između 23 i 27 što je već neugodno za spavanje. Duž obale će tek mjestimice puhati burin. Rana zora je i najbolje vrijeme za provjetriti prostorije, dok će veći dio sutrašnjeg dana, uz visoku temperaturu pojačavati i sparina.



Pretežno sunčano nastavit će se i poslijepodne. Prema kraju dana na kopnu nestabilnije pa su na sjeveru mogući i pljuskovi s grmljavinom. Bit će vruće i sparno uz temperaturu od 37 do 40 stupnjeva. Kasno poslijepodne i navečer prolazno će zapuhati pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar pa će biti ugodnije.



Većinom sunčano i vruće očekuje i Slavoniju i Baranju. Ovo bi mogao sutra biti i najviše vruć dio zemlje. Temperatura će u Posavini porasti do 40 stupnjeva. Navečer prolazno sjeverac, a u noći na nedjelju ovdje i poneki pljusak.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra sunčano. Više oblaka prema kraju dana. Na moru će poslijepodne puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Temperatura, većinom između 34 i 38 stupnjeva.



U Dalmaciji će se zadržati sunčano i vruće te prilično sparno. Poslijepodne vjetar s mora: temperatura uz obalu od 32 do 37, a u zaleđu od 37 do 40 stupnjeva.



Temperatura mora je između 24 i 27. UV-indeks će u cijeloj zemlji i u subotu biti vrlo visok.



I u danima koji slijede isto će biti većinom sunčano i vruće. Samo što se vrućine tiče, u kopnenom području bit će ublažena u odnosu na danas i sutra. U prvom dijelu nedjelje moguć je poneki pljusak, a nestabilnije će biti i u utorak, kad su u unutrašnjosti također mogući pljuskovi s grmljavinom. Uz dotok svježijeg zraka sa sjevera i sjeverni i sjeveroistočni vjetar, ugodnije će biti u nedjelju te ponovno od utorka, dok će se u ponedjeljak jača vrućina prolazno vratiti.



Na Jadranu će se i dalje zadržati sunčano i dosta vruće, posebno u Dalmaciji. U nedjelju podno Velebita prolazno jaka bura, inače na moru idućih dana ujutro burin, danju maestral. Tek u utorak, postoji naznaka za lokalne nestabilnosti na sjevernom dijelu. U nedjelju, u unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka, no rijetko i mogućnost za pljusak.

