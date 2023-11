Meteorolog Darijo Brzoja otkriva kad možemo očekivati promjenu vremena

S novim tjednom, vrijeme će se opet mijenjati, ovaj tjedan i nekoliko puta. Ta promjenjivost nas inače prati kroz cijelu jesen, i iako je uglavnom bilo iznadprosječno toplo, ova trenutna hladnoća potrajat će još 15-ak dana, uz tek kraće toplije prekide, prognozira meteorolog Darijo Brzoja.

U nedjelju je bilo dosta sunca u gotovo cijeloj zemlji. Još je tijekom noći i jutra tu i tamo u kopnenim krajevima zalepršala poneka pahulja, kasnije malo kiše, a samo na otvorenom moru prijepodne je i grmjelo. Nestabilnosti su bile lokalne, pa je sve skupa vrijeme ipak bilo povoljno. Događa se nešto vrlo zanimljivo, a to je da u prostranom ciklonalnom polju nad Europom istodobno kruži više ciklona, pa čim je ova jedna odmaknula istočnije, polje je vuče na sjever, a nama se sa sjeverozapada spušta nova. Kreću se jedna oko druge, kao na ringišpilu. Ova dinamika koja nam donosi promjenu vremena svaka tri, četiri dana nastavit će se najmanje do sredine sljedećeg tjedna.

Tako i nakon ovog sunca, približavanje nove ciklone već u ponedjeljak ujutro donosi južinu i postupno naoblačenje sa zapada. U kopnenim krajevima mjestimice magla, dok na Jadranu stoji vrlo mala mogućnost za kap kiše prijepodne. Potom će u unutrašnjosti zapuhati jugozapadnjak, a na moru će jugo pojačati. Jutarnja temperatura, na kopnu između -5 i -1, a duž Jadrana većinom između 3 i 8 stupnjeva.

U drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj umjereno i pretežno oblačno, no do večeri uglavnom bez oborine. Zapuhat će povremeno umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti između 5 i 8 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji poslijepodne sve oblačnije, no i ovdje većinom bez kiše. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga, dok će dnevna temperatura biti oko 7, 8 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu može biti i kiše. Vjerojatnost za oborinu raste kasno poslijepodne i prema večeri. Tek u najvišem gorju možda pri tom i susnježica ili malo snijega. Na moru će tijekom dana puhati umjereno i jako jugo, navečer ovdje na sjevernom dijelu u okretanju na jugozapadnjak, dok će jugozapadni vjetar u gorju na mahove biti i olujan. Za ove krajeve to znači i žutu razinu Meteoalarma. Dnevni maksimum temperature, u gorskoj Hrvatskoj oko 4, a na sjevernom Jadranu 12 stupnjeva.

I u Dalmaciji u ponedjeljak mjestimice kiša, osobito prema večeri, a definitivno pred utorak ujutro. Puhat će umjereno, potom i jako jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, uglavnom od 13 do 15 stupnjeva. Hladnije u zaleđu.



U utorak će prevladavati oblačno s kišom, a u gorju susnježicom i snijegom. Potom djelomice ili pretežno sunčano u srijedu, no već u četvrtak slijedi novo naoblačenje, a stiže i sljedeća doza oborina: i to prvo u gorske krajeve, a pred vikend i drugdje u unutrašnjost. I vjetar će idućih dana mijenjati smjer. U utorak sjeverac, pa sjeverozapadnjak, dok će u četvrtak ponovno okrenuti na jugozapadnjak. I to je zapravo, ovo neprekidno mijenjanje vremenskih prilika. Temperatura neće pretjerano varirati, sve do pred vikend kad će biti osjetno toplije. I duplo.

Na Jadranu u utorak kiša, pljuskovi i grmljavina. U srijedu djelomice ili pretežno sunčano, a u četvrtak novi oblaci i već mjestimice kiša. Osobito sjevernije. Puhat će jak sjeverozapadnjak, u srijedu bura, a u četvrtak ponovno okreće na jugo. S južinom će i na moru pred vikend temperatura značajnije porasti.



Petak i subota, čini se nose nove oborine, prvo kiša uz osjetno zatopljenje, a potom u subotu još jedan snažniji pad temperature pa bi za vikend na kopnu moglo biti i novog snijega. No o tom potom. Uz prvu promjenu koja nam stiže u noći na utorak, planiranje vikenda, za svaki slučaj nek' još malo pričeka.

