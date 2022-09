Prema očekivanju, u noći s četvrtka na petak je ponegdje bilo izraženih grmljavinskih pljuskova uz veliku količinu oborine. Tako je u samo dva sata u Pločama na četvorni metar palo 190 litara kiše što je višestruko iznad prosjeka za cijeli rujan.

Promjenljivo vrijeme nastavit će se i za vikend jer će se iznad naših krajeva i dalje zadržavati vlažan i nestabilan zrak. To ne znači da za vikend neće biti dužih suhih i sunčanih razdoblja, ali svakako valja računati na povremenu kišu ili grmljavinski pljusak i to više u subotu nego u nedjelju.

Najviše oblaka uz mjestimičnu kišu te lokalne pljuskove bit će u noći i ujutro. Ponegdje u unutrašnjosti može biti i kratkotrajne magle, a vjetar slab do umjeren. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 17 do 22 Celzijeva stupnja.

Tijekom dana u središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano. Ponegdje uz više oblaka može pasti malo kiše ili poneki pljusak, i to uglavnom prema kraju dana. Vjetar većinom slab, ugodno toplo uz temperaturu od 23 do 26 stupnjeva.

Znate li zašto je važno sustavno meteorološko motrenje u malim otočnim državama?

Posljedice klimatskih promjena već su očite: Mnoga područja pogođena su ekstremnim poplavama ili sušama

U istočnim predjelima promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Veći dio dana suho, premda mjestimice može biti malo kiše ili pljuska i grmljavine. Poslijepodne od 23 do 25 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, povremeno uz kišu te lokalne pljuskove i grmljavinu. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, ali ne posve stabilno. Povremeno uz više oblaka mjestimice kiša te poneki pljusak i grmljavina, a moguće je i nevrijeme. Najviša temperatura od 21 u gorskom području do 26 stupnjeva na moru.

U Dalmaciji pretežno ili djelomice sunčano. Uglavnom suho, no ponegdje uz jači razvoj oblaka može biti kratkotrajne kiše ili grmljavinskog pljuska, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom dijelu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Poslijepodne temperatura od 26 do 28 stupnjeva.

Slijedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano. U nedjelju, osobito sredinom dana, još može biti lokalnog pljuska i grmljavine. Temperatura zraka bez veće promjene.

Na Jadranu pretežno sunčano, a poslijepodne i vrlo toplo. U nedjelju još poneki pljusak i grmljavina, osobito sredinom dana. Vjetar slab do umjeren.

