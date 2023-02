Za sada na vidiku nema onih proljetnih temperatura kakve smo imali u veljači, a čini se da ćemo na proljetno vrijeme, unatoč početku ožujka, morati još malo pričekati. U ovom tjednu zadržati će se hladno na moru burno, a u kopnene krajeve sredinom tjedna stiže još malo snijega.

Oko 40 centimetara snijega palo je u nedjelju u Pargu, u Gorskom kotaru, isto u Begovom razdolju, a blizu 40, odnosno točnije 36, izmjereno je jutros i na Sljemenu. Novi snijeg i hladnoća gorskim krajevima obećava i još malo zimske idile pa svi oni koji možda nisu do sada uspjeli negdje na sanjkanje ili skijanje, ovaj tjedan imaju još jednu priliku.



Samo pažljivo u prometu jer stoje upozorenja na novi snježni pokrivač i moguću poledicu. Većinom za gorske krajeve, ali i karlovačko područje te unutrašnjost Dalmacije. Na jaku i olujnu buru DHMZ upozorava na većem dijelu Jadrana, premda će vrijeme ukupno ipak biti nešto manje intenzivno nego danas. Dakle, na kopnu je moguće još malo snijega, većinom ujutro, i to najviše u gorju, a nošenog burom može ga biti i na sjevernom Jadranu. Bura, olujni, podno Velebita i orkanski udari, a južnije od Splita puhati će umjereno i jako jugo. Zato i raspon temperatura ide od dva stupnja na sjevernom do 10 na južnom dijelu. U unutrašnjosti ujutro dosta hladno, od -4 do nula.

Cijeli dan bit će oblačno u središnjoj Hrvatskoj, povremeno je moguća susnježica ili snijeg, iako češće prijepodne nego poslijepodne, i češće južnije nego na sjeveru gdje bi oborine mogle i u potpunosti izostati. Puhat će uglavnom umjeren sjeveroistočnjak, a najviša dnevna temperatura bit će oko 3, 4 stupnja. Svakako se toplo odjenite.

I u Slavoniji i Baranji oblačno, povremeno sa snijegom, izglednije u Posavini. Puhati će umjeren sjeverac, a temperatura će ovdje danju biti od dva do četiri stupnja.



U gorskoj Hrvatskoj snježni pokrivač će se sutra još malo podebljati, moguće i za 10 centimetara, a pahulje nošene jakom i olujnom burom očekuju se i podno Velebita. Oborina na sjevernom Jadranu ili neće biti ili će biti jako malo. Temperatura u gorju cijeli dan ispod nule, a na sjevernom Jadranu od šest do devet stupnjeva, no uz buru osjet hladnoće na moru bit će pojačan.



U Dalmaciji promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno, osobito na jugu moguće i izraženijom ponegdje praćenom grmljavinom. U unutrašnjosti susnježica, a u višim predjelima snijeg, pa i tanji snježni pokrivač. Glavnina oborine u prvom dijelu dana na sjeveru, a poslijepodne na jugu. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, sjevernije od Splita cijeli dan, a južnije, gdje će veći dio dana puhati jugo, bura će se širiti poslijepodne i prema večeri. Najviša dnevna temperatura, od sedam na sjeveru i u zaleđu, do 13 stupnjeva na krajnjem jugu.

Zimsko vrijeme nastavit će se i sredinom tjedna. Nove oborine, uglavnom susnježica i snijeg najvjerojatniji su sa srijede na četvrtak. Pri tom, posebno u gorju, može biti i novog snježnog pokrivača. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a zadržati će se i prilično hladno uz dnevnu temperaturu svega nekoliko stupnjeva iznad nule.



Na Jadranu idućih dana promjenjivo oblačno i vjetrovito s mjestimičnom kišom, češćom i izraženijom u noći sa srijede na četvrtak. Puhati će jaka bura s olujnim udarima, posebno na sjevernom Jadranu, dok će na krajnjem jugu često biti i juga, južnog i jugozapadnog vjetra. Na moru idućih dana malo toplije.



Zimsko vrijeme zadržati će se do kraja tjedna. Manje hladno, no i dalje pravo zimsko vrijeme. Više sunčanih razdoblja za vikend očekuje se na Jadranu, dok će se u unutrašnjosti zrake sunca loviti na kapaljku cijeli idući tjedan.

