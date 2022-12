Iznad naše zemlje prostire se vrlo razvijeni ciklonalni vrtlog zbog čega je posvuda palo dosta kiše. To se osobito odnosi na gorsko područje, gdje je već ujutro zabilježena velika 24 satna količina oborine koja je ponegdje dosezala i do 200 litara po četvornom metru.

Pomicanjem ovog vrtloga prema istoku u naše će predjele na njegovoj stražnjoj strani stizati zamjetno hladniji zrak s kojim će kiša već krajem subote najprije u gorju, a zatim i u nizinama prijeći u susnježicu i snijeg.



U nedjelju u noći i ujutro u unutrašnjosti uglavnom susnježica i snijeg, osobito u gorskom području gdje ga može pasti i preko 20 centimetara. Na Jadranu kiša, a lokalno podno Velebita može biti i snijega nošenog jakom burom. U Podravini i istočnim predjelima puhat će umjeren sjeverozapadnjak.

Na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, dok će u južnom dijelu Dalmacije puhati umjeren sjeverozapadnjak.

U većini krajeva upaljen je žuti Meteoalarm u unutrašnjosti zbog snijega, a na Jadranu zbog vjetra. U uskom području podno Velebita upozoravamo na crveni Meteoalarm zbog olujne bure. Najniža temperatura u unutrašnjosti od -2 do 2, u unutrašnjosti Dalmacije i Istre oko 4, a na Jadranu od 7 do 13 Celzijevih stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj oblačno, prijepodne još samo ponegdje sa susnježicom i snijegom. Vjetar slab, a najviša temperatura oko 3 stupnja.

Slično će vrijeme biti i u istočnim predjelima mjestimice uz umjeren sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura do 4 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj povremeno snijeg uz porast novog snježnog pokrivača. Na Jadranu povremeno kiša, a ponegdje uz jaku buru i malo snijega. Poslijepodne ponegdje duž obale djelomično kidanje naoblake. Puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita ponegdje i olujna - koja će prema večeri postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura od 0 do 3, na Jadranu od 6 do 11 stupnjeva.

U Dalmaciji mjestimice kiša, mjestimice obilna, a vjerojatni su pljuskovi i grmljavina. Lokalno na sjevernom dijelu može biti i malo snijega nošenog jakom burom. Poslijepodne naoblaka će se ponegdje djelomice raskinuti. Na sjevernom dijelu umjerena do jaka bura, a na južnom umjeren sjeverozapadnjak. Poslijepodne od 9 do 15 stupnjeva.

U unutrašnjosti u ponedjeljak razvedravanje. U utorak djelomice sunčano i još hladnije ujutro uz mraz, a lokalno je moguća i magla. U srijedu ponovno posvuda oblačno, a uglavnom u gorskom području ponovno kiša i snijeg.

Na Jadranu u ponedjeljak na jugu još ponegdje kiša, a vjetar posvuda u slabljenju. U utorak djelomice sunčano, a u srijedu na moru i u priobalju ponovno kiša uz umjeren jugozapadnjak i jugo.

Slijedeći tjedan, prije svega u unutrašnjosti, valja pripremiti toplu zimsku odjeću jer bit će osjetno hladnije, osobito ujutro. U drugom dijelu tjedna nove oborine, osobito u petak, kad će unutrašnjosti, po svemu sudeći, snijeg stvarati snježni pokrivač i u nizinama.

