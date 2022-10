SUbota ujutro još uvijek uglavnom stabilno, nema meteoroloških upozorenja, za to trenutno nema razloga. U polju visokog tlaka, bez vjetra, ali uz dovoljno vlage i tišinu stvaraju se savršeni uvjeti za jutarnju maglu. U ranu jesen, magle obično još uvijek nisu dugotrajne, kao što je to uobičajeno u kasnijem dijelu godine.

Međutim, u subotu se može dogoditi da se magla ili niski slojeviti oblaci, ponegdje na kopnu, uglavnom lokalno zadrže dulje. Valja pripaziti u prometu. Inače, u subotu većinom djelomice sunčano vrijeme, bez vjetra, što vrijedi i za Jadran, a kod nas na moru je zapravo izuzetno rijetko.

U kopnenim krajevima jutro hladno uz temperaturu od 5 do 10, dok se na moru očekuje većinom između 13 i 17 stupnjeva.

Djelomice sunčano u središnjoj Hrvatskoj nastavit će se i poslijepodne. Mirno, a nakon jutarnjih 7, 8 poslijepodne se očekuje ugodnih 20-ak stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Djelomice sunčano uz povremeno povećanu naoblaku, no uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura bit će oko 20 stupnjeva.

I gorsku Hrvatsku i sjeverni Jadran očekuje djelomice sunčano vrijeme. Malo više oblaka u gorju nego u priobalju, dok će na moru temperatura biti malo viša. Posvuda bez značajnijeg vjetra, vrlo neobično za Jadran, ali zato ugodno. Preko 20 stupnjeva na obali i otocima te vrlo blizu 20 sutra i u gorskoj Hrvatskoj.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano. Isto bez vjetra te danju uz temperaturu oko 23 stupnja. More je 20 do 21, kupati se još uvijek može, to se i preporuča, još uvijek je relativno ugodno.

U nedjelju ujutro lokalno još može biti magle, potom djelomice sunčano, no bit će i promjenjive naoblake. U gorskim predjelima tijekom dana stoji mala mogućnost za kap kiše. Prolazno će zapuhati vjetar sa sjevera s kojim će ponešto i osvježiti.

U ponedjeljak i u utorak vrijeme će većinom biti djelomice sunčano, s tim da u utorak na istoku zemlje uz povećanu naoblaku može biti i kiše. Temperatura u blagom padu.

Na Jadranu idućih dana djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Krajem ponedjeljka na moru ponegdje kiša, a u utorak je izgledna osobito na jugu gdje će biti mogućnosti i za pljuskove praćene grmljavinom. U nedjelju će puhati bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima.

U ponedjeljak već okreće na jugo, umjereno i jako, a u utorak ponovno bura i sjeverozapadnjak. Temperatura se neće značajnije mijenjati, na Jadranu ostaje dosta toplo.

Nakon promjenjivije sredine tjedna, za sad izgleda da će u drugoj polovici ponovno biti stabilnije, prolazno. To bi moglo značiti i više sunca, no nakon ove topline, na kopnu će tada ipak, ponešto i osvježiti.

