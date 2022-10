Sljedeći dani donose nam suho i ugodno toplo vrijeme. Naši krajevi konačno se nalaze u polju visokog tlaka zraka u sustavu prostrane anticiklone koja kišne oblake drži na sigurnoj udaljenosti od naše zemlje. Detalje o vremenskoj prognozi oktrio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Po svemu sudeći ušli smo u bablje ljeto. Riječ je o produženom razdoblju toplog i suhog vremena, koje se javlja na početku kalendarske jeseni.

Ime Bablje ili Babsko ljeto izvedeno je od staroslavenskog naziva "bapske, bablje ili vilinske vlasi", a to su niti paučine koje u jesen jedre kroz zrak. Vjerovalo se da će uskoro biti vjenčanje ako se leteća paučina uplela u kosu mlade djevojke.

U srijedu ujutro će u unutrašnjosti mjestimice biti kratkotrajne magle. Bit će svježe s temperaturom većinom između 5 i 8 Celzijevih stupnjeva, a u gorskom području još za 2 do 3 stupnja svježije.

Na Jadranu posvuda sunčano i toplije uz temperaturu od 10 do 15 stupnjeva. Vjetar slab. Duž obale burin.

U Središnjoj Hrvatskoj sutra će prevladavati sunčano, a poslijepodne i ugodno toplo uz temperaturu od 21 do 23 stupnja. Vjetar poslijepodne slab do umjeren južni i jugozapadni.

U istočnim predjelima isto će tako prevladavati sunčano. Poslijepodne ugodno toplo uz slab do umjeren vjetar s juga i jugoistoka. Najviša temperatura od 19 do 22 stupnja.

Sunčano vrijeme također očekujemo u Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.

U Dalmaciji većinom sunčano i ugodno toplo uz temperaturu ponegdje i do 24 stupnja. More se polako hladi no i dalje je uz temperaturu od 21 ili 22 stupnja povoljno za kupanje.

Idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano. Ujutro svježe mjestimice s maglom, koja će od petka biti češća i dugotrajnija. pa će najviša dnevna temperatura zraka biti malo niža, dok će jutarnje vrijednosti biti u blagom porastu. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu pretežno sunčano i ugodno toplo. Vjetar uglavnom slab. Jedino će u noću i ujutro duž obale ponegdje biti umjerenog burina, a u četvrtak će prolazno zapuhati mjestimice umjeren sjeverozapadnjak.

Prema sadašnjem prognostičkom materijalu za vikend i na početku sljedećeg tjedna zadržat će se većinom sunčano i ugodno toplo.

