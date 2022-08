Pred nama je razdoblje promjenjivog vremena, osobito u unutrašnjosti gdje se sutra i u prvoj polovici sljedećeg tjedna očekuje dosta oborina. Detaljnu prognozu vremena otkrio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Visinska ciklona koja je u našem susjedstvu donijela velike probleme zbog šteta od olujnog nevremena, polako se premješta na naše područje, no pri tome ipak postupno slabi.

U nedjelju ujutro u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom te lokalnim pljuskovima i grmljavinom i to uglavnom u središnjim i istočnim predjelima.

U Slavoniji ponegdje može biti i obilnijih oborina. Na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano. Na njegovom sjevernom dijelu mjestimice umjerena tramontana i sjeverozapadnjak, a duž obale bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, na Jadranu od 20 do 24 Celzijeva stupnja.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj dosta promjenjivo sa sunčanim razdobljima. Povremeno će biti kiše ili pljuska i grmljavine, osobito poslijepodne kad pljuskovi mogu biti i izraženiji. Krajem dana zapuhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak. Najviša temperatura do 25 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno oblačno povremeno s kišom te pljuskovima koji će ponegdje biti i obilniji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, a temperatura oko 24 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo, povremeno uz moguću kišu ili pljusak i grmljavinu. Na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano, no ne i posve stabilno, pa je mala mogućnost za kratkotrajnu kišu ili pljusak i to prije svega u unutrašnjosti Istre. Vjetar umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeverozapadni, a podno Velebita bura. Temperatura u gorju do 23 do 26, a na Jadranu do 30 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno ili djelomice sunčano, ali nestabilno pa su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito na jugu. Vjetar umjeren, povremeno i jak sjeverozapadni, podno Velebita bura. Temperatura od 28 do 30 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti i dalje promjenjivo, nestabilno i malo svježije, mjestimice uz kišu, a ponegdje i uz izraženije pljuskove i grmljavinu.

Više sunčanog i toplijeg vremena bit će na Jadranu, gdje još ponegdje može biti kratkotrajne kiše ili ponekog grmljavinskog pljuska. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak, povremeno i jak, a uz obalu bura, osobito na sjevernom dijelu.

