Kišni oblaci u utorak u noći i ujutro imat će prevlast u većem dijelu zemlje, a sljedećih dana najviše u Dalmaciji. Više doznajte u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Ivana Čačića.

U ponedjeljak ujutro je na našoj postaji u Krku izmjerena ekstremna količina oborine. Ovdje je u posljednja 24 sata palo čak 194 litara kiše po četvornom metru. Slijedećih dana oborine će biti najčešće u Dalmaciji gdje će se kišovito vrijeme zadržati i cijeli tjedan. Od petka dosta oborine očekuje se i u cijeloj zemlji.

U utorak tijekom noći i jutra još u većini predjela valja računati na kišu. To se osobito na sjeverni Jadran gdje lokalno na četvorni metar može pasti i više od 50 litara kiše, na što upozorava i žuti Meteoalarm. U prvom dijelu noći na Jadranu većinom umjereno, ponegdje i jako jugo i južni vjetar koji će do jutra na sjevernom Jadranu oslabjeti. U kontinentalnom dijelu vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 1 do 5, a na Jadranu između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva.

Prijepodne u središnjoj Hrvatskoj kidanje naoblake, a zatim djelomice sunčano uz najviše sunca na sjeveru. Poslijepodne temperatura od 7 do 9 stupnjeva.

U istočnim predjelima prijepodne umjereno do pretežno oblačno mjestimice s kišom, a poslijepodne uglavnom suho i djelomice sunčano. Temperatura od 8 do 10 stupnjeva.

Katastrofalne poplave sve su češća pojava. Što kaže meterolog Ivan Čačić?

Kakva je zima pred nama? Odgovor ima meteorolog Ivan Čačić

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, s najviše sunčana vremena na moru poslijepodne, osobito u Istri. Vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura u gorskom području od 6 do 9, na Jadranu od 13 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji vrlo promjenljivo povremeno s kišom te lokalnim pljuskom i grmljavinom. Na južnom dijelu još prijepodne mjestimice umjereno do jako jugo. Poslijepodne temperatura od 14 do 17 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti većinom oblačno mjestimice sa slabom kišom ili rosuljom, a prijepodne magla. Više oborine očekuje se u petak, i osobito u gorskom području. Vjetar uglavnom slab. U petak toplije.

Na Jadranu i priobalju promjenjivo i pretežno oblačno povremeno s kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom, u srijedu i četvrtak najčešće u Dalmaciji, a u petak i na sjevernom dijelu gdje ponovno može pasti veća količina oborine. Puhat će većinom umjereno, u petak i jako jugo.

Po svemu sudeći za vikend će posvuda biti dosta oborine, osobito na Jadranu i u gorskom području. U subotu kiša, a u nedjelju uz pad temperature postoje izgledi za snijeg i u nizinama.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.