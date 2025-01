I sutra će se preko naše zemlje sa sjeverozapada protezati jaka anticiklona. No, krajem dana ona će postupno slabjeti, a prema Jadranu će se, na prednjoj strani ovog ciklonalnog vrtloga premještati oslabljeni frontalni poremećaj s malo vlažnijim zrakom koji će, najprije na otocima, sutra potkraj dana i u noći na nedjelju donijeti malo kiše.



Sutra ujutro u nizinama unutrašnjosti pretežno oblačno, mjestimice uz moguću maglu, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Na Jadranu i dalje bura većinom umjerena, a uglavnom na sjevernom dijelu i jaka, podno Velebita ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -5 do 0, a na Jadranu većinom od 1 ponegdje na sjeveriu do 10 Celzijevih stupnjeva na jugu.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, premda na sjeverozapadu može biti i sunčanih razdoblja. Vjetar slab, a najviša temperatura većinom 1 ili 2 stupnja.



U istočnim predjelima pretežno oblačno, a sunce može provirivati na zapadu regije. Poslijepodne temperatura od 0 do 2 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj od sredine dana postupno smanjenje naoblake. Na Jadranu u većem dijelu dana pretežno sunčano, a navečer s juga postupan porast naoblake. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita uz olujne udare. Najviša temperatura od -1 do 2, a na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji u početku pretežno sunčano, no poslijepodne i osobito navečer s juga će se nakupljati sve više oblaka, pa na otocima može pasti malo kiše. Puhat će slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, a navečer prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva.

Iduća tri dana i sljedeći tjedan

U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno. U nedjelju većinom suho, ujutro uz moguću maglu. Od ponedjeljka ponegdje kiša, osobito u utorak, a moguća je i oborina koja se smrzava u dodiru s tlom. Vjetar slab, a temperatura bez veće promjene.



Na Jadranu od nedjelje promjenljivo oblačno povremeno s kišom, osobito u utorak kad može i zagrmjeti. U nedjelju umjerena do jaka bura će oslabjeti i okretati na slab do umjeren istočnjak, zatim i jugo.

U srijedu u većini krajeva prolazno smirivanje vremena. Od četvrtka malo toplije, no i oblačnije - povremeno s kišom, osobito od petka.

