Sunce i visoke temperature za vikend, vrijeme će biti idealno za aktivnosti na otvorenome

Ojačala je anticiklona nad cijelom južnom Europom, tlak zraka je od 1020 do 1025 hektopaskala, što drži fronte podalje na sjeveru i zapadu, te nam osigurava stabilno proljetno vrijeme uz puno sunca, ali i rast temperature. Tako nam vikend počinje suncem.



U cijeloj će zemlji u subotu ujutro biti sunčano, samo uz visoke i tanke oblake koji nebu daju onu bjelkastu boju. Rijetko može biti kratkotrajne magle, u najranijim jutarnjim satima, ponajprije u Ravnim kotarima te u unutrašnjosti Istre. Vjetar će posvuda biti slab, na jugu će puhati burin, a temperatura će biti malo viša nego u petak, od 7 do 11 stupnjeva u unutrašnjosti te od 11 do 13 na obali.

Pročitajte i ovo Bezgranična ljubav Već 13 godina brine za nepokretnu suprugu, još ga bude njezine posljednje riječi: "Nemoj juriti, bolje mi je sada..."



I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano. Temperatura nekoliko stupnjeva viša nego u petak, oko 27, što je već pomalo vruće, a i vjetar će biti vrlo slab, promjenjiva smjera.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu u subotu sunčano i pomalo vruće, uz visoke i tanke oblake, cirruse, koji neće narušavati taj dojam sunčana vremena. Puhat će slab vjetar, a temperatura će rasti do 28.

Pročitajte i ovo Prvo poluvrijeme kampanje Komunikacijska stručnjakinja: "Neke stranke su u problemu zbog dvije bitne stavke. A Milanović? On je predvodnik..."



Sunčano će biti i u Istri, Primorju i gorju, tek uz malo oblaka. Puhat će slab vjetar, na moru maestral, a u Gorskom kotaru i Lici jugozapadni, i bit će ugodno s maksimalnom temperaturom od 20 do 23, pri čemu će toplije biti u gorju nego na obali što i nije neuobičajeno za ovo prijelazno doba godine.



U Dalmaciji će subota također biti sunčana, uz malo oblaka, ali i tendenciju razvedravanja u popodnevnim satima. Puhat će slab, na otocima i umjeren maestral, uz najvišu temperaturu oko 21 na obali te oko 25 u unutrašnjosti - sve u svemu vrlo ugodno vrijeme.



I sljedeći će dani biti sunčani. U nedjelju će biti pretežno vedro, a potom početkom tjedna uz malo više oblaka. Ujutro je lokalno moguća magla, ali samo kratkotrajna. Vjetar će biti većinom slab. Najniža jutarnja temperatura oko 11 stupnjeva, a najviša dnevna do 30, dakle još toplije nego sutra, i znatno iznad prosjeka za doba godine.



I na moru će biti obilja sunca uz sve toplije vrijeme. U nedjelju će biti vedro, zatim u novom tjednu malo više oblaka, ali i dalje sunčano, s time da je u ponedjeljak, na sjevernom dijelu, osobito u Istri, velika vjerojatnost za maglu. U nedjelju će još puhati maestral, a onda početkom tjedna Okreće na jugo. Temperatura će, ujutro biti oko 14, a danju 24, 25.

Pročitajte i ovo Dnevnik Nove TV pita Osjećate li se sigurno? Pogledajte rezultate glasanja u Dnevniku Nove TV



Vikend će u cijeloj Hrvatskoj biti sunčan. U unutrašnjosti će oba dana biti i vruća, između 27 i 30 stupnjeva, dok će na obali biti nešto ugodnije, između 21 i 24.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.