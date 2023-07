Stiže nam toplinski val: Meteorolog Nikola Vikić-Topić otkrio uz kakvo će vrijeme početi idući tjedan

Vrijeme će u nedjelju prijepodne biti pretežno vedro, slično kao i u subotu, te će od ranog jutra uz obilje sunca. Na kopnu u najranijim jutarnjim satima postoji samo mala mogućnost za kratkotrajnu maglu oko Save. Puhat će slab vjetar, na obali burin, i posvuda će biti toplo.

Najniža prijepodnevna temperatura u unutrašnjosti iznosit će od 13 do 17, a na obali 21 do 24 stupnjeva. Međutim, to je ona temperatura koja se ljeti postiže oko pet ujutro, a već u osam sati zna biti i pet stupnjeva više od toga.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti prilično vruće uz temperature oko 32 Celzijeva stupnja. Ostaje sunčano, pretežno vedro, s vrlo slabim vjetrom, tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV rekao je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

I u Slavoniji će poslijepodne biti sunčano i vruće, uz malo oblaka i sa slabim vjetrom koji neće znatnije olakšavati vrućinu. Temperatura će rasti do 31-32 stupnja.

U Istri, Primorju i na Kvarneru i drugi dio dana će biti pretežno vedar uz slab do umjeren maestra. U Gorskom kotaru i Lici će biti sunčano, samo uz malo oblaka dnevnog razvoja. Temperatura će na obali i otocima iznositi od 31 do 34, a u gorju oko 30 stupnjeva.

Vedro i vruće uz obilje sunca bit će i u Dalmaciji. Sredinom dana će zapuhati maestral, koji zatim ojačati na umjeren, a ponegdje nakratko i jak. Temperatura će se kretati od 30 do 33 stupnja.

Pročitajte i ovo Oružje iz SAD-a Rusija odgovorila na novu pošiljku kazetnih bombi Ukrajini: "To je gesta očajnika i priznanje slabosti"

Pročitajte i ovo Otkrio i kako je Xi reagirao Biden opomenuo kineskog vođu zbog sastanka s Putinom: "To nije prijetnja, ali..."

More se zbog bure ohladilo, ponegdje i osjetno. U Dubrovniku je u petak izmjereno 26, a u subotu samo 22-23 stupnja. No, od u nedjelju će ponovno biti sve toplije jer nećemo imati više jake bure.

Oprez je potreban zbog jakog sunčevog zračenja. Kako će biti većinom vedro u cijeloj zemlji, UV indeks će biti vrlo visok što znači da ljudi osjetljive kože mogu dobiti opekline za manje od 10 minuta.

Sljedeći tjedan u kopnenim će krajevima početi uz sunčano i vrlo vruće vrijeme. Svaki će dan biti malo topliji od prethodnog, a vrhunac toplinskog vala očekuje se u srijedu, kad će temperatura rasti do 36, lokalno i do 37 stupnjeva.

I na obali će početak tjedna bit sunčan i vruć. Ondje će i noći biti neugodno tople, s najnižom temperaturom oko 24, dok će danju rasti do 34 stupnjeva. No barem će u popodnevnim satima vrućinu malo olakšavati slab do umjeren maestral.

U svakom slučaju, pred nama su sunčani i vrlo vrući dani, a stiže nam i toplinski val. Sljedeći će tjedan posvuda biti iznad 32 Celzijeva stupnja, a ponegdje i iznad 35, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na toplinski val. U utorak i srijedu je gotovo posvuda velika opasnost za zdravlje. Olakšanje od vrućina očekuje se pred vikend, kad su u kopnenim predjelima mogući pljuskovi.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr