Dunav raste iz sata u sat, u Aljmašu voda tik do kuća: Sutra se očekuje vrhunac vodenog vala

Dunav kod Batine u Baranji prešao je 700 centimetara. Proglašene su izvanredne mjere obrane od poplava. Službe Hrvatskih voda i civilne zaštite su na terenu kako bi se spriječile najgore posljedice.

Mjesto Zeleni otok poplavljeno je i prometno odsječeno, stoga se do tamo može doći isključivo čamcima. U Aljmašu voda je došla tik uz same kuće. Dunav raste iz sata u sat. Vrhunac vodenog vala u Hrvatskoj očekuje se u srijedu, a konačno opadanje vodostaja očekuje se kroz dva do tri dana.

Ivan Jurković iz Batine kaže da je optimist.

"Mislim da neće biti velikih problema. Sutra se očekuje vrhunac i to bi za dva tri dana moglo biti olakšanje".

Damir kaže da bi problem mogo biti jedino ako pukne bent. Ipak mislim da neće biti problema, jer je sve, kaže, čvrsto.

Pročitajte i ovo Istraživačka novinarka Razotkrila strašnu istinu! Putin radi nešto zastrašujuće i nitko na svijetu to ne primjećuje

Pročitajte i ovo Rat u Europi "Putin se jednog jako boji", uvjeren je Zelenski, a iz Njemačke je stigla znakovita poruka