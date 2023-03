Stiže promjena vremena, u subotu u većini krajeva uz kišu i svježije, no obzirom na toplinu u petak, koja je više odgovarala kasnom proljeću nego njegovu početku, i to osvježenje u subotu bit će na neki način umjereno. U nedjelju opet toplije, no potom još jedno zahladnjenje rezervirano je za prvu polovicu i sredinu sljedećeg tjedna. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Razlog prvom pogoršanju, ovom u subotu, hladna je fronta koja će nas okrznuti u prvom dijelu dana, no ubrzo stiže i novi poremećaj s Atlantika podržan dubokom dolinom u višim slojevima atmosfere. Na početku sljedećeg tjedna uz oborine donijet će nam i osjetno zahladnjenje.

Subotnje jutro će biti promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima, a moguća je i grmljavina. Šansi čak i za prolazno nevrijeme bit će na sjevernom Jadranu, u gorskoj Hrvatskoj, u Pokuplju i na Banovini. Na jugu uglavnom suho, a bit će i dosta sunčana vremena. U početku na moru jugo, na sjevernom Jadranu jugozapadnjak, a na kopnu će prolaskom fronte vjetar okrenuti na sjeverni. Jutarnja temperatura, od 7 do 12, a na moru uglavnom 10-ak do 13 stupnjeva.

Od sredine dana već postupan prestanak oborine i razvedravanje sa zapada pa će poslijepodne biti i sunčanih razdoblja. Temperatura oko 13, 14 stupnjeva. Što je za ožujak u redu, ali ipak i 7, 8 manje nego je to bilo u petak.

U Slavoniji i Baranji razvedravanje nešto kasnije nego na zapadu, no i ovdje će se vrijeme prema večeri smirivati. Najviša dnevna temperatura očekuje se od 13 do 17 stupnjeva. Mrvicu toplije nego u središnjoj Hrvatskoj, no također znatno svježije nego u petak kada je ovdje bilo gotovo ljeto: u Osijeku 25, u Vinkovcima je izmjereno 26, a u Slavonskom Brodu čak 27 Celzijevih stupnjeva.

DHMZ izdao posebno upozorenje: Najavljeni jaki naleti vjetra, niske temperature, a mjestimice i snijeg

Stiže promjena vremena: Meteorolog otkriva što nas očekuje u sljedećim danima

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana može biti i izraženijih grmljavinskih pljuskova, no potom će se smirivati i razvedravati. Puhat će uglavnom umjeren, na mahove jak jugozapadni vjetar, a temperatura će biti najčešće između 12 i 17 stupnjeva.

U Dalmaciji bi pljuskova moglo biti uglavnom prijepodne, na sjeveru i u zaleđu, dok će južnije biti suho, pa i prilično sunčano. Poslijepodne, posvuda više sunca. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 15 do 19 stupnjeva.

U nedjelju ujutro očekuje nas barem djelomice sunčano vrijeme, no tijekom dana ipak će se skupljati oblaci, a prema večeri na zapadu raste i mogućnost za kišu. U noći na ponedjeljak i u ponedjeljak prijepodne kiše će biti gotovo posvuda, a lokalno bi mogla biti i obilnija, praćena grmljavinom. Zatim postupno smirivanje i razvedravanje, iako ponekog pljuska još može biti i u utorak. Okretanjem vjetra na jak sjeverni osjetno će osvježiti.

U Dalmaciji u nedjelju sunčano, dok će na sjeveru biti više oblaka, osobito krajem dana kad stiže i kiša. U noći na ponedjeljak kiše će biti i na jugu. Lokalno su pri tom mogući i obilniji pljuskovi te grmljavina. Puhat će jugo, u ponedjeljak u okretanju na buru i tramontanu. S burom, u utorak sunčano, ali i svježije.

Od sredine tjedna izgledno je stabilnije, sunčanije i ponovno toplije vrijeme. Pratite nas i u subotu kad donosimo najnovije informacije o vremenu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.





Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.