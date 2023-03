Ciklona i fronta koje su nam u utorak i srijedu donijele pogoršanje odmiču na istok, stigle su do Grčke i Turske, a kod nas tlak zraka raste - atmosfera se stabilizirala, nebo razvedrilo, a vjetar slabi. Više o vremenu idućih dana zna meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U petak prijepodne u cijeloj će zemlji biti sunčano, u mnogim krajevima i vedro. Samo na zapadu će biti malo visokih oblaka. U unutrašnjosti će puhati slab vjetar, a na obali još umjerena bura, koja rano ujutro na krajnjem jugu Hrvatske može imati i jake do olujne udare. Dakle, jug Dalmacije te dubrovačko i konavosko područje bit će vjetrovitiji. Hladno jutro je pred nama - na kopnu će najniža temperatura biti od -4 do -2, a na obali od 5 do 7 Celzijevih stupnjeva.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, uz malo više oblaka nego ujutro, ali samo visokih, tankih i prozirnih oblaka, cirrusa. Zapuhat će slab jugoistočni vjetar, koji u Podravini i Međimurju na trenutke može biti i umjeren. Temperatura će biti viša nego u četvrtak, između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva.

Sunčano uz malo oblaka bit će i u Slavoniji, tijekom cijeloga dana, poslijepodne uz slab jugoistočni vjetar. Temperatura će rasti do vrijednosti od oko 13 stupnjeva, ali navečer će biti hladno - uz taj slab vjetar i temperaturu blizu nule.

U Istri, Primorju i na Kvarneru u petak pretežno vedro, uz obilje sunca i samo malo oblaka. Jutarnja bura će potpuno oslabjeti i sredinom dana će zapuhati slab do umjeren maestral pa će uz najvišu temperaturu od oko 15 stupnjeva biti ugodno. U Gorskom kotaru i Lici također sunčano, povremeno uz malo oblaka. Temperatura će ovdje rasti do 12 stupnjeva.

Pretežno vedro bit će tijekom cijeloga dana i u Dalmaciji, samo povremeno uz malo oblaka. Bura će oslabjeti i zapuhat će slab, rano popodne i umjeren maestral. Temperatura će rasti do 15, 16 Celzijevih stupnjeva.

Stabilno nam ostaje i idućih dana. U subotu će na kopnu biti sunčano, često i vedro. Jutro će biti hladno, oko -2, uz mraz, a danju toplo, još toplije nego u petak, s temperaturom oko 17 stupnjeva. U nedjelju malo oblačnije, ali i dalje djelomice do pretežno sunčano i suho te još toplije. Zapuhat će slab jugozapadnjak pa će temperatura biti oko 18, a onda je početkom idućeg tjedna moguće malo prolazne kiše.

Na obali će u subotu biti vedro i ugodno, gotovo bez vjetra. Zatim će u nedjelju zapuhati slabo jugo, koje donosi malo više oblaka, no i dalje će biti bar djelomice sunčano. U ponedjeljak promjenjivo oblačno, lokalno može pasti i malo prolazne kiše, ponajprije na sjevernom dijelu. Dnevna će temperatura ovih dana biti 16 ili 17 stupnjeva.

Dakle, vikend će nam biti većinom sunčan i topao, samo sa slabim vjetrom. U nedjelju će biti više oblaka nego u subotu, ali bit će i malo toplije. Jedino će jutra na kopnu ostati hladna. Sve u svemu, ugodno proljetno vrijeme je pred nama, a uskoro i kalendarski stiže proljeće.

