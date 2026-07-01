Nakon nevremena, za vikend stiže smirivanje vremena: Meteorolog otkrio detalje

Potkraj srijede i u noći na četvrtak naše će krajeve zahvatiti atmosferski poremećaj sa svježim i nestabilnim oceanskim zrakom koji može stvarati izraženije lokalne nestabilnosti. Tijekom dana poremećaj će brzo odmicati na jugoistok, a iza njega će jačati greben anticiklone, a s njim i bura na Jadranu. Za vikend prolazno smirivanje vremena.

Tijekom noći, jutra i prijepodneva mjestimice je moguća kiša, lokalno i izraženiji pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorskom području, a na Jadranu i u istočnim predjelima ponegdje može biti i tuče. U unutrašnjosti će zapuhati mjestimice umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na sjevernom dijelu Jadrana umjerena i jaka, na udare i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a na Jadranu od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano većinom uz umjeren sjeveroistočnjak. Ugodno toplo uz najviših 25 do 27 stupnjeva.



U istočnim predjelima u drugom dijelu dana češća sunčana razdoblja i uglavnom suho. Puhat će slab i umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura 25 ili 26 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu od sredine dana postupan prestanak oborine i češća sunčana razdoblja. U gorju će puhati umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka, na udare i olujna bura. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 23 do 25, na Jadranu od 27 do 29 stupnjeva.



U Dalmaciji djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno vrijeme. Povremeno kiša te pljuskovi i grmljavina, lokalno i izraženiji, a ponegdje je moguća i tuča. Najprije na sjevernom dijelu zapuhati će umjerena i jaka bura,temperatura od 27 do 32 stupnja.

Vrijeme idućih dana

U petak u unutrašnjosti djelomice sunčano poslijepodne uz mogućnost još ponekog pljuska. Za vikend pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren sjevernih smjerova. Danju vrlo toplo, no ne i vruće, a ujutro svježije, osobito za vikend.



Na Jadranu većinom sunčano do nedjelje uz umjerenu i jaku, podno Velebita na udare i olujnu buru. U nedjelju vjetar će oslabjeti i okrenuti na sjeverac i sjeverozapadnjak. Jutra topla, a temperatura poslijepodne dosezat će, ponegdje i prelaziti 30 stupnjeva.



Čini se da će u prvoj polovici sljedećeg tjedna biti dosta promjenjivo, povremeno s oborinom, osobito početkom srijede.