Vraća se toplije vrijeme, no mogući su i pljuskovi: Gdje će biti potrebni kišobrani otkriva meteorologinja

U ponedjeljak je na vrijeme u našim krajevima utjecala dolina u polju tlaka zraka s pripadnim frontalnim poremećajem koji su se premještali prema istoku. Na sjeverni Jadran i u unutrašnjost su donijeli oblake i kišu te osvježenje s osjetnim padom temperature. U Dalmaciji je nebo bilo pretežno vedro, ali je bilo vjetrovito. Sutra nas očekuje stabilnije i toplije vrijeme, iako će još biti mogućnosti za poneki pljusak.



Ujutro je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla, većinom u područjima uz rijeke te u kotlinama u gorju. Nebo će posvuda biti pretežno vedro.

Vjetar u unutrašnjosti slab. Na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, na širem senjskom području i jaka. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo.

Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 10 i 13, a na obali i otocima između 18 i 21, u zaleđu koji stupanj niže.



U središnjoj Hrvatskoj danju pretežno sunčano, a prema večeri se očekuje porast naoblake sa sjeverozapada. Uz slab vjetar temperatura između 25 i 28.



U Slavoniji, nakon jutarnje magle, danju sunčano uz malu naoblaku. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren, jugoistočni. Temperatura oko 26.



U Gorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, iako je poslijepodne, uz umjeren razvoj oblaka, mjestimice moguć pokoji pljusak. Temperatura između 24 i 27.

Na sjevernom Jadranu u drugom dijelu dana malo više oblaka nego prijepodne. Bura će okrenuti na jugozapadnjak, a najviša temperatura između 25 i 30.



U Dalmaciji pretežno sunčano. U unutrašnjosti, uz dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, a pokoji pljusak moguć je i na krajnjem jugu. Od sredine dana puhat će jugozapadni, mjestimice i sjeverozapadni vjetar. U najtoplijem dijelu dana temperatura zraka između 27 i 30.



More je toplo, mjeri se uglavnom 22 ili 23 stupnja.



UV indeks posvuda visok, na krajnjem jugu zemlje i vrlo visok.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih će dana na kopnu biti sunčano. U poslijepodnevnim satima može doći do jačeg razvoja oblaka i lokalnih pljuskova, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Jutra sve toplija, a danju vruće.



Na moru većinom sunčano. Lokalni poslijepodnevni pljuskovi očekuju se u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, iako nisu u potpunosti isključeni ni na obali i otocima sjevernog Jadrana. U noći i ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni vjetar. Dani vrući, a i noći sve toplije.



Nakon kratkotrajnog predaha od topline, barem u kopnenim predjelima, pred nama su sve topliji i sunčaniji dani. Diljem zemlje mjerit će se preko 30 stupnjeva, a na moru će temperatura i noću ostajati relativno visoka, iznad 20. Prema trenutnim prognozama, vrućine će se zadržati barem do početka sljedećeg tjedna.