I dalje će biti promjenjivo, a što nas očekuje u drugoj polovici tjedna otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Promjenjivo oblačno, vjetrovito i dosta svježe. Takvo je vrijeme uglavnom bilo danas. Nad našim krajevima se još uvijek zadržava nešto vlažnog, nestabilnog zraka, pa je bilo i oborina, u gorju snijega, a drugdje mjestimične kiše.

Ovakvo vrijeme zapravo je tipično za rano proljeće. Oborina je često kratkotrajna, pljuskovita, miješaju se kiša i snijeg. Kad sunce probije oblake, ono je već visoko i daje dosta svjetla i topline. U tom tonu nastavljamo i ovaj tjedan. Samo će biti sve više sunca. Sa sjevera jača greben anticiklone, no s jugoistoka i istoka nam se povremeno i dalje može zabacivati vlažan, nestabilan zrak pa, sve rjeđe, ali ipak, bit će moguća i i po koja kap kiše.

I sutra, na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima: na moru uglavnom sunčanije, iako će i tu, tijekom dana biti promjenjive naoblake. Malo kiše očekuje se uglavnom u gorju. I dalje vjetrovito, vjerojatno ne baš kao danas, no na kopnu će i sutra puhati umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na moru u početku jaka i olujna bura, koja će podno Velebita još ujutro i prijepodne imati orkanske udare. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 5 do 9, a na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj, izmjena sunca i oblaka, manje vjetrovito te relativno ugodno. Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak, dok će maksimalna temperatura biti oko 16 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Promjenjivo, uz sunčana razdoblja, većinom slab do umjeren vjetar sa sjevera i temperaturu oko 15 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj oblačnije cijeli dan, na sjevernom Jadranu poslijepodne barem djelomice, u Istri čak pretežno sunčano. Šanse za kišu u gorju tijekom dana sve manje. Bura će podno Velebita u početku još na mahove biti olujna i orkanska, no ipak će i slabjeti. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj 11, a na moru između 16 i 19 stupnjeva.

Najviše sunca očekuje se u Dalmaciji, osobito sjevernije. Na samom jugu, uz povremeno više oblaka može biti i poneki kraći pljusak. Umjerena i jaka bura u slabljenju, temperatura – od 17 do 19 stupnjeva.

U drugoj polovici tjedna u unutrašnjosti nas očekuje većinom djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. I dalje, tu i tamo uz više oblaka ima mogućnosti za poneku kap kiše ili kraći pljusak, no vrlo rijetko. U subotu će veći dio dana sunčano i prevladavati, a prema večeri slijedi pogoršanje vremena. Vjetar će slabjeti, a temperatura rasti pa će u subotu biti i 20 stupnjeva.

Na moru većinom sunčano, u petak na jugu uz promjenjivu naoblaku i mogućnost za malo kiše ili pljusak. Buru će zamijeniti sjeverozapadnjak, a u subotu tijekom dana zapuhat će južni vjetar. Temperatura bez promjene ili malo viša, na moru će sve do nedjelje biti toplo.

Sa subote na nedjelju izgledno je snažnije zahladnjenje, s jednom brzom frontom u početku će biti kiše, a u gorju moguće i snijega. U nedjelju olujna bura, a u novom tjednu potom promjenjivo, uz moguće kraće pljuskove, sunčana razdoblja, te sve skupa dosta, dosta hladnije. Preciznije i više o ovom prodoru donosimo u našim sljedećim izvještajima.