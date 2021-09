Vremensku prognozu za idućih nekoliko dana donosi meteorolog Ivan Čačić.

Dobro vrijeme uz sunce i ugodnu toplinu čeka nas ovoga vikenda zahvaljući prostranom polju povišenog tlaka zraka. Zbog toga se glavnina vlažnog i nestabilnog zraka još nalazi na sigurnoj udaljenosti zapadno i sjeverno od Hrvatske

U subotu će već od jutra u većini krajeva prevladavati sunčano. Ujutro u unutrašnjosti samo ponegdje će biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti slab, na Jadranu ujutro burin. U unutrašnjosti i dalje svježe od šest do 11, a na moru ugodnih 17 do 20 Celzijevih stupnjeva.

Danju će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno vedro ponegdje uz prolazno umjeren razvoj oblaka, a vjetar slab. Poslijepodne se očekuje vrlo toplo, većinom od 26 do 29 stupnjeva.

U istočnim predjelima i dalje sunčano uz prolazno umjerenu naoblaku. Vjetar će uglavnom biti slab. Najviša dnevna temperatura malo viša od uobičajene za ovo doba godine, između 27 i 29 stupnjeva.

U gorskom području i na sjevernom Jadranu većinom će biti sunčano. Danju uz lokani razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar će biti uglavnom slab, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Poslijepodne će biti vrlo toplo u gorju uz visokih 22 do 27, a na Jadranu ponegdje i do ljetnih 29 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti sunčano, uglavnom suho te vrlo toplo, ponegdje i vruće. Uz promjenjivu naoblaku na jugu i u unutrašnjosti Dalmacije može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Od sredine dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, južnije od Splita i jugozapadnjak. Temperatura će biti u znaku ljeta, uglavnom od 27 do 30 stupnjeva, u unutrašnjosti ponegdje i do 32.

More će biti mirno ili malo valovito, a temperatura mora uz ljetnu temperaturu zraka sasvim ugodna za kupanje.

Na kopnu će biti većinom sunčano, danju povremeno s umjerenom naoblakom. U nedjelju će u unutrašnjosti Dalmacije biti prolazno pojačan razvoj oblaka, no zadržat će se uglavnom suho. Ujutro uz rijeke i po kotlinama gorskih predjela mjestimice će biti kratkotrajna magla. Danju će i dalje biti vrlo toplo, ponegdje i vruće.

Na moru će biti pretežno sunčano na jugu u nedjelju povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab do umjeren, ujutro burin, a danju sjeverozapadni i jugozapadni. Bit će vrlo toplo i vruće s ljetnim vrijednostima temperature zraka od 27 do 31 stupanj.

Za vikend, dakle, slijedi nastavak ljeta uz dosta sunca. Samo u Dalmaciji i u gorju ponegdje može kratkotrajno osvježiti uz pokoji pljusak.