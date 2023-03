Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić u prognozi vremena otkriva što nas čeka za prvi vikend u ožujku.

Vremenska prognoza donosi dobre vijesti - za vikend će prolazno ojačati greben zapadnoeuropske anticiklone što će donijeti i prolaznu stabilizaciju vremena. U ponedjeljak očekujemo, vjerojatno zadnji u nizu, prodor hladnog zraka sa sjevera kontinenta koji će u unutrašnjosti mjestimice nakratko ponovno donijeti susnježicu i snijeg. Riječ je kratkotrajnom hladnom prodoru jer će već od utorka u naše krajeve početi pritjecati vlažan i svakim danom sve topliji sredozemni zrak.

U subotu nas očekuje u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci. Drugdje pretežno ili djelomice sunčano, osim na krajnjem jugu - gdje će povremeno još biti više oblaka. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -2 do 3, na Jadranu od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar slab, a najviša temperatura od 11 do 13 stupnjeva



Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima, dakle, poslije jutarnje mjestimične magle, danju pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar slab, a poslijepodne temperatura većinom 12 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorskom području mjestimice s umjerenom naoblakom, a prijepodne još ponegdje niskim oblacima i maglom. U gorju vjetar uglavnom slab, a na Sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura podno Velebita ponegdje s jakim udarima. Bura će duž zapadne obale Istre i na otvorenom moru već od tijekom prijepodneva okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 4 do 9, a na Jadranu od 14 do 16 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno ili djelomice sunčano. Više oblaka bit će jedino na krajnjem jugu gdje se poslijepodne ne isključuje mogućnost za malo kiše. Puhat će slaba i umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 13 do 17 stupnjeva.

U nedjelju u unutrašnjosti djelomice sunčano uz postupan porast naoblake, pa će od ponedjeljka biti umjereno i pretežno oblačno i malo hladnije povremeno s kišom, ponegdje i susnježicom, a uglavnom u višim predjelima snijegom.



U nedjelju na Jadranu pretežno sunčano. Od ponedjeljka umjereno i pretežno oblačno povremeno s kišom lokalno i grmljavinom. Nakon bure i sjeverozapadnjaka krajem nedjelje na Jadranu će zapuhati umjeren jugozapadnjak, mjestimice s jakim udarima, te jugo. Dnevna temperatura u manjem padu.



Od srijede posvuda dosta promjenljivo povremeno s kišom i svakim danom sve toplije.

