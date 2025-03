Nemojte još spremati zimske jakne: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio kada stiže zahladnjenje

Nastavlja se promjenjivo i nestabilno vrijeme. Red kiše, red sunca. Sve skupa, relativno toplo, svakako iznad prosjeka za prvu polovicu ožujka, no pred nama je još i poneko hladnije razdoblje. Ovaj tjedan ipak toplo. U jugozapadnoj struji sa Sredozemlja nam gotovo konstantno pritječe topao, vlažan i nestabilan zrak. Ovakva situacija lokalno donosi i obilniju kišu. Jutros u Kninu je izmjereno 67 milimetara, što je samo nekoliko manje od količine koja padne u jednom cijelom ožujku. Linije nestabilnosti i fronte kišu će povremeno donositi sve do kraja vikenda.



Pred nama je djelomice sunčano jutro, uz promjenjivu naoblaku koje će ponovno najviše biti na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Tu se i kiša očekuje najčešće, a još jednom lokalno može biti obilna. U unutrašnjosti ujutro rijetko gdje poneka kap, no šanse će rasti prema kraju dana. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu u početku umjereno i jako jugo koje će navečer dodatno pojačati. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti između 5 i 8 stupnjeva, a na moru većinom od 9 do 14.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj promjenjivije, oblačnije, osobito prema kraju dana kad već raste vjerojatnost i za kišu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i bit će toplo uz temperaturu oko 18, 19 stupnjeva.



Više oblaka poslijepodne i prema večeri stiže i na istok zemlje. U Slavoniji i Baranji također navečer može biti kiše, uglavnom manje i nešto kasnije nego na zapadu. Puhat će južni i jugoistočni vjetar, a temperatura će biti od 18 do 20 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno cijeli dan. Tu i tamo možda tek malo sunca, povremeno svakako kiša. U gorju jugozapadnjak, na moru umjeren i jak južni vjetar i jugo koje će u noći još pojačati. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 15 stupnjeva.



U Dalmaciji kiša mjestimice ujutro, a onda ponovno i navečer, pri čemu će tijekom dana biti i suših razdoblja, a moguće i sunca. No većinom promjenjivo, toplo, južina, umjereno i jako jugo koje će navečer i ojačati. Temperatura će biti od 16 do 19 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Promjenljivo, nestabilno i relativno toplo nastavit će se sve do kraja tjedna na kopnu. Povremeno će i dalje biti kiše, i mada će češća biti na Jadranu i predjelima uz Jadran, bit će je i u unutrašnjosti, samo manje. Izmjenjivat će se sunce i oblačna razdoblja, a uz južinu će se zadržati relativno toplo, nešto manje za vikend.



Slično i na Jadranu, samo uz veće šanse za kišu i veće šanse za obilniju oborinu. Puhat će umjereno i jako, u petak i olujno jugo, a u četvrtak na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati, i ovdje će se zadržati iznadprosječno toplo.



Drugi dio vikenda i prvi dani sljedećeg tjedna za sad izgledaju dosta hladnije, pri čemu bi u sljedećem tjednu trebalo biti više stabilnog vremena.

