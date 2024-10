Jesensko sunce će nas grijati još nekoliko dana, a onda slijedi promjena: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Nastavlja se stabilno vrijeme pod prevladavajućim utjecajem anticiklone. Sad su već i prognoze pouzdanije za jedno čak dulje razdoblje, pa će se suho tako zadržati ne samo za vikend, nego će se lijepo vrijeme produljiti i u sljedeći tjedan. Za Jadran to znači sunčano, za unutrašnjost jutarnje i prijepodnevne magle, a potom i sunce, više i češće u višem gorju. Pritjecanjem osjetno hladnijeg zraka sa subote na nedjelju će zahladnjeti 5 do 10 stupnjeva, a zapuhat će i jaka bura.



I posljednjeg dana ovog listopada u kopnenim krajevima ujutro će biti magle koja se još jednom može zadržati i dio prijepodneva lokalno. Potom barem djelomice sunčano. Na Jadranu će sunčano prevladavati cijeli dan. Puhat će slaba do umjerena, samo podno Velebita u početku mjestimice i jaka bura. U unutrašnjosti bez značajnijeg vjetra. Jutarnja temperatura, na kopnu od 3 do 8, a na moru od 12 do 17 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano i ipak malo manje toplo nego u srijedu, ali ugodno, najviša dnevna temperatura očekuje se između 14 i 17 stupnjeva.



Pretežno sunčano bit će u Slavoniji i Baranji. Vjetar slab, a dnevna temperatura od 16 do 19 stupnjeva.



Dosta sunca bit će i u gorskoj Hrvatskoj, osobito u višem gorju, a sunčano vrijeme prevladavat će i na sjevernom Jadranu. Uz obalu će puhati slaba do umjerena, samo podno Velebita mjestimice i jaka bura, i to uglavnom prijepodne, dok će na otvorenom moru puhati sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 14 do 18, a na sjevernom Jadranu od 21 do 23 stupnja.



I u Dalmaciji sutra sunčano, a i ovdje će se zadržati za kraj listopada dosta toplo vrijeme. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 22 do 24 stupnja u onom najtoplijem dijelu dana.



Temperatura mora je 19 ili 20 na sjevernom Jadranu te 21 ili 22 stupnja najčešće, u Dalmaciji.

Vrijeme idućih dana

Vrijeme će i na blagdan Svih svetih i za vikend biti stabilno, suho, u unutrašnjosti ponegdje uz jutarnju maglu koja se može i dulje zadržati. Danju uglavnom djelomice sunčano i ipak postupno manje toplo nego do sad. U nedjelju će i osjetno zahladnjeti, očekuje nas i 5 do 10 stupnjeva hladnije tijekom dana nego ovih dana, pa za drugi dio vikenda i sljedeći tjedan svakako treba pripremiti topliju odjeću.



Na Jadranu će se zadržati pretežno sunčano i ugodno toplo, premda će i ovdje temperatura biti niža, no ne kao na kopnu. Osjet hladnoće malo će pojačavati bura, osobito u subotu i nedjelju kad na mahove može biti i olujna.



Trenutni izračuni upućuju na nastavak stabilnog i sunčanog razdoblja i u sljedećem tjednu, ali s jednom razlikom. Bit će hladnije. No to i priliči posljednjem jesenskom mjesecu.

