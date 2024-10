Neuobičajeno je toplo za ovo doba godine: Meteorolog Nikola Vikić-Topić otkriva kakvo vrijeme nas očekuje do blagdana Svih Svetih

Stabilno je i dalje u velikom dijelu Europe, pa tako i ovom našem. Prostrana i jaka anticiklona djeluje na Hrvatsku te osigurava vrijeme bez puno vjetra i oborina, ali uz čestu maglu i niske oblake na kopnu. S druge strane, na Jadranu imamo obilje sunca... Slično će nam biti i sutra.



Ujutro, na kopnu, magla i niski oblaci, u mnogim krajevima. I oni će se zadržati veći dio prijepodneva, a ponegdje i rano poslijepodne. Tako će prvi dio dana u unutrašnjosti biti većinom siv i tmuran. Na Jadranu pak potpuno druga slika. Tamo će biti sunčano od jutra, pa i većinom vedro. Samo mjestimice u Istri može biti kratkotrajne jutarnje magle i sumaglice.

Vjetar će na kopnu biti slab, dok će na obali puhati slaba do umjerena bura, pod Velebitom ujutro s jakim udarima. Jutro će biti i malo hladnije nego danas, u unutrašnjosti najniža temperatura između 6 i 8, a na Jadranu od 13 do 17.



Poslijepodne će se u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nastaviti razvedravanje, pa će biti sve manje niskih oblaka i sve više sunca. Zbog toga će i temperatura naglo rasti, pa će biti ugodno - uglavnom oko 18 stupnjeva.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će biti većinom sunčano. Samo će se mjestimice u Posavini i Podravini u početku još zadržavati niski oblaci kao ostatak jutarnje magle, no i tamo će se zatim brzo razvedravati. Vjetar će biti slab, sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura između 17 i 20 stupnjeva.



U Istri, Primorju i gorju sutra sunčano. Na obali i otocima će biti i pretežno vedro, a u Gorskom kotaru i Lici uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će bura, uglavnom slabo do umjereno, samo pod Velebitom jako, i to ujutro te ponovno navečer. Temperatura će danju biti između 20 i 23, a u gorju, naravno, svježije, od 15 do 18.



Obilje sunca bit će sutra u Dalmaciji. Ovdje će biti pretežno vedro od jutra, tek tu i tako uz pokoji oblak. Poslijepodne će puhati maestral, a navečer ponovno bura. Uglavnom slabo, samo povremeno i umjereno. I bit će prilično ugodno, danju će temperatura rasti do 23, 24 Celzijeva stupnja.



I u drugoj će polovini tjedna u unutrašnjosti biti magle i niskih oblaka koji će se dulje zadržavati, mjestimice i cijelo prijepodne, dok će poslijepodne biti sunčanih razdoblja. Vjetar većinom slab, tek će u subotu prolazno zapuhati umjeren sjeverac. I bit će malo svježije ovih dana, temperatura više neće rasti do 20 stupnjeva, nego malo manje, a svježini će pridonositi i magla te niski oblaci tijekom prijepodneva.



Na Jadranu sunčano i toplije. Samo lokalno može biti jutarnje magle, ponajprije na sjeveru. I dalje će puhati bura, u četvrtak i petak bit će uglavnom slaba do umjerena, a onda će u subotu posvuda jačati. Temperatura, vidimo, od 13 do 15 ujutro, te oko 21 danju, međutim uz blagi silazni trend, pa će i ovdje uz buru postupno biti malo svježije, osobito navečer.



Znači, blagdan Svih svetih proći će stabilno i suho. Za kopnene krajeve to znači maglu i niske oblake koji će se dulje zadržavati, sve do poslijepodnevnih sati... A s obzirom na to da nam sunce zalazi već brzo nakon 16:30, neće nam preostati puno sunčevih zraka. S druge strane, na Jadranu u takvim stabilnim uvjetima imamo obilje sunca i iznadprosječnu temperaturu.

